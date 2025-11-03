TuttoscuolaNews, n. 1187 del 3.11.2025.

Dopo le notizie sulla sicurezza di 40mila edifici in cui si trovano scuole statali che nel settembre scorso avevano richiamato l’attenzione pubblica sulle condizioni critiche in cui vivono quotidianamente 7milioni di alunni e un milione di persone tra docenti e personale ATA, Tuttoscuola ha continuato gli approfondimenti sull’edilizia scolastica in base agli ultimi dati ufficiali forniti dal Portale unico MIM per il 2023-24 e pubblicati il 14 luglio scorso.

In questo percorso di approfondimento sono state considerate di particolare interesse, soprattutto, le aree sottoelencate per le quali gli Enti Locali proprietari hanno responsabilità di intervento:

– certificazioni relative alla sicurezza

– normativa antisismica

– accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici

– accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche

– impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria

– presenza di ambiti funzionali (aule informatiche, mense e palestre)

.

All’interno di queste sei aree sono stati selezionati ed esaminati complessivamente 21 livelli di intervento, con esclusione di altri ritenuti meno significativi.

Quella ventina di livelli di intervento su circa 40mila edifici scolastici sviluppano un volume complessivo di oltre 800mila interventi a carico di Comuni e Province, una quantità impressionante che dà la misura dell’onere amministrativo e finanziario che grava sugli Enti Locali, senza considerare che gli stessi devono sostenere anche il peso della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché le spese ordinarie di gestione per consumi elettrici, di acqua e di riscaldamento. Alcuni di questi interventi sono in corso con i fondi del PNRR e non solo.

Il ministro Valditara a inizio settembre, dopo l’inchiesta di Tuttoscuola – che ha sintetizzato i dati pubblicati nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica – spiegava che “con questo Governo si è avviato un piano straordinario di 11 miliardi di euro, che utilizza sia fondi Pnrr, sia, per circa 1/3 degli interventi di messa in sicurezza, fondi ministeriali. È il più grande piano di finanziamento relativo alla messa in sicurezza delle scuole italiane mai fatto nella storia della Repubblica. Coinvolge attualmente oltre 10.000 edifici scolastici, circa un quarto del totale”. Sarà necessaria una mappatura più precisa, in ogni caso considerando che circa il 90% degli edifici scolastici sono privi di una o più certificazioni di sicurezza, molti interventi resteranno scoperti anche dopo questo piano straordinario, importante ma non sufficiente.

I diretti interessati (Comuni e Province), ma anche il Parlamento e il Governo, come intendono muoversi?