Con nota n. 535 dell’11 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione fornisce le indicazioni operative, allegate alla nota, per l’anno scolastico 2020/2021, riguardanti l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Le istruzioni operative sono state elaborate per supportare i CPIA nella corretta attuazione dell’innovazione normativa relativa all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Come noto, infatti, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica adottate con il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dispongono che “per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curriculo di educazione civica”.

In particolare, si forniscono indicazioni sui seguenti aspetti: Revisione del curriculo di istituto; Orario dedicato all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica; Aggiornamento dei risultati di apprendimento; contitolarità dell’insegnamento e docente coordinatore e “Valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica”.

Si precisa che tali “Istruzioni” si riferiscono all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana che caratterizzano l’offerta formativa dei CPIA.