di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 22.4.2025.

I nuovi percorsi abilitanti di 60,36 e 30 CFU. Attenzione alla sezione A.2.

Come molti di voi sapranno, dal 14 al 29 aprile è possibile presentare istanza per essere inseriti nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

Chi può presentare l’istanza?

Chi ha conseguito un titolo di abilitazione dopo la chiusura della finestra per l’aggiornamento delle GPS ed entro la fatidica data del 30 giugno 2025.

Cosa posso inserire?

Questo aggiornamento non è l’occasione per inserire nuovi titoli ottenuti dopo giugno 2024 o per inserire titoli di servizio, posso solo inserire un nuovo titoli di abilitazione/specializzazione ed importare i titoli ulteriori ai titoli di accesso che avevo indicato nell’ultimo aggiornamento GPS (o aggiungerne altri a patto che siano stati conseguiti entro la fine della finestra di aggiornamento delle graduatorie).

Gli inserimenti che ho effettuato nell’aggiornamento dello scorso giugno non possono essere modificati.

I percorsi abilitanti, quale voce devo indicare?

Per quanto riguarda i percorsi abilitanti nati con il DPCM 4 agosto 2023, la piattaforma ministeriale contempla tre opzioni:

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU , di cui all’art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

.

, di cui all’art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU , di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

.

, di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 36 CFU, di cui all’art. 18-bis, comma 4, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Per quanto riguarda la prima e la terza opzioni non credo ci siano problemi. Per quanto riguarda la seconda opzione bisogna considerare che deve essere flaggata da tutti quelli che hanno conseguito (o stanno per conseguire) un’abilitazione con i 30 CFU. Non importa quale sia il tipo di percorso scelto. In altre parole riguarda sia chi è vincitore di un concorso, sia chi ha già un’abilitazione o specializzazione (e vuole averne una seconda o terza), e pure chi ha tre tre annualità di servizio svolti negli ultimi cinque anni (di cui uno specifico) oppure a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario BIS.

Attenzione alla sezione A.2

Questa sezione serve per darvi il corretto punteggio collegato al vostro percorso. Attenzione quindi, se flaggate “nessuna delle voci precedenti (procedura che non prevede selezione in ingresso e numero programmato)”, non otterete i punteggi aggiuntivi che vi possono spettare.

Anche se avete conseguito l’abilitazione online facilitata da 30 CFU dovreste flaggare anche in questa sezione la voce dei trenta CFU, perché, anche se non avete superato una selezione, il legislatore ha deciso di assegnarvi un punteggio aggiuntivo per questo percorso.

