Con l’emanazione del decreto n° 26 del 19 febbraio 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, in riscontro all’art. 10 dell’O.M. 88, ha disposto che gli aspiranti interessati a presentare la domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, possono farlo dal 14 al 29 aprile 2025.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda, per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie d’istituto, chi ha conseguito il titolo abilitante o la specializzazione su sostegno, dopo il 24 giugno del 2024 o lo consegue entro il 30 giungo del 2025.

Inseriti con riserva

Gli aspiranti che stanno conseguono il titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno del 2025 saranno inseriti con riserva da sciogliere entro il 3 luglio del 2025.

Titoli esteri

Gli aspiranti che hanno conseguito il titolo abilitante o di specializzazione all’esterose non è riconosciuto o è in via di riconoscimento saranno inseriti con riserva,purché alleghino copia della domanda presentata per il riconoscimento. La riserva va sciolta entro la stessa data di quanti sono inseriti con riserva (dal 16 giugno al 3 luglio del 2025.)

Modalità per presentare la domanda

I candidati interessati possono presentare la domanda in una sola provincia, in modalità informatica accedendo al Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it con le credenziali del Sistema Pubblico d’Identità digitale (SPID) o di quelle della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Criteri con cui saranno graduati gli aspiranti

Gli aspiranti saranno graduati secondo i punteggi indicati nelle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale n° 88 del 2024 e precisamente;

• La tabella A1 per la scuola dell’infanzia e primaria;

• La tabella A3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

• La tabella A5 per gli insegnanti ITP;

• La tabella A7 per gli specializzati sul sostegno di ogni ordine e grado di scuola.

Titoli culturali valutabili

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, gli aspiranti che presentano la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi, possono dichiarare i titoli culturali di cui sono in possesso se conseguiti entro il 24 giugno del 2024.

Titoli di precedenza legge 104/92

Nel presentare la domanda per gli elenchi aggiuntivi, non è prevista la dichiarazione di precedenza né per chi beneficia dell’art. 21 della legge 104 /92, né per chi deve assistere un familiare disabile grave. Tale dichiarazione ed eventuale certificazione va fatta quando si presenta la domanda per la scelta delle 150 sedi.

