di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.4.2025.

Domanda per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, procedura al via con Istanze OnLine dal 14 al 29 aprile. Ecco cosa c’è da sapere!

Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia dell’anno scolastico 2025/2026 e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia saranno disponibili nel periodo compreso tra il 14 aprile 2025 (h. 9:00) ed il 29 aprile 2025 (h. 23:59), secondo le modalità descritte all’articolo 3 del decreto ministeriale n.26 del 19 febbraio 2025.

Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data del 29 aprile 2025 ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno il conseguimento del titolo con le medesime modalità di cui al periodo precedente, nell’arco temporale compreso tra il 16 giugno 2025 (h. 9:00) ed il 3 luglio 2025 (h. 23:59). La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento secondo i termini e le modalità sopra descritte.

Come inserirsi negli elenchi aggiuntivi

Ai sensi dell’art.10 dell’OM 88 del 16 maggio 2024 nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia gli aspiranti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico.

L’aspirante all’inserimento in coda alla prima fascia GPS, nell’elenco aggiuntivo, può essere richiesto anche da coloro che pur essendo inseriti in GPS in una data provincia non sono presenti nella seconda fascia della graduatoria per cui chiedono l’inserimento in cosa alla prima fascia.

Nel DM 26 del 19 febbraio 2025 al comma 3 dell’art.1 è scritto che hanno diritto a inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS gli aspirante non già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 88/2024.

Domanda con POLIS

La presentazione della domanda potrà essere fatta, tramite Istanze Online del MIM dalle ore 9:00 del 14 aprile fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2025.

Chi non avrà ancora conseguito il titolo entro il termine della presentazione della domanda indicato dal Ministero, ovvero il 29 aprile 2025 potrà inserirsi con riserva, solo se entro la data del 29 aprile 2025 abbia in atto già l’iscrizione al conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione.

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS dal 14 aprile

