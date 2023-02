di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 16.2.2023.

Come quasi tutti già sapete, le GPS e le graduatorie di istituto hanno validità biennale. Ciò significa che il prossimo aggiornamento\inserimento avverrà nel 2024, con ogni probabilità in primavera. In questa occasione sarà possibile effettuare:

nuovi inserimenti

aggiornamenti dei titoli e del servizio

cambiamenti di provincia.

Ci sono però anche delle finestre in cui è possibile inserire il titolo di abilitazione all’insegnamento – o la specializzazione sul sostegno -, che andranno a fine nei cosidetti elenchi aggiuntivi alla prima fascia,

Apertura in primavera?

Normalmente la finestra per poter inserire il titolo di abilitazione all’insegnamento, o la specializzazione sul sostegno, è nel mese di luglio. In questo periodo però sta circolando una voce: il ministero starebbe pensando di anticipare la finestra in primavera. Per potersi inserire è necessario aver ottenuto il titolo entro una data che verrà precisata nel momento in cui uscirà la nota che disciplinerà l’apertura della finestra. Bisognerà tenere conto dei TFA in svolgimento e che dovrebbero concludersi entro il mese di luglio.

