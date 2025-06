Il MIM con il decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 ha stabilito che gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS potranno sciogliere la riserva indicata entro il 29 aprile scorso relativa al titolo utile per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia dal 16 giugno al 3 luglio 2025. mediante la piattaforma Istanze OnLine.

Titolo entro il 30 giugno 2025

Il titolo è valido se conseguito entro il 30 giugno 2025 (tranne che per il titolo estero in attesa di riconoscimento, per il quale la procedura è individuale e non limitata da questa data).

Requisiti

Durante l’intervallo indicato, sarà possibile procedere allo scioglimento della riserva per i titoli conseguiti entro il 30 giugno 2025. Gli interessati dovranno compilare correttamente sia la sezione A.1 sia la sezione A.2 del modulo digitale. La compilazione è richiesta nei seguenti casi:

per le classi di concorso relative alla tabella A ;

; per la specializzazione sul sostegno ;

; per titoli che prevedono punteggio aggiuntivo, secondo le tabelle di valutazione.

Tabelle di riferimento per la valutazione

Le tabelle da considerare nella compilazione sono le seguenti:

Tabella A/1 : per i titoli di scuola dell’infanzia e primaria;

: per i titoli di scuola dell’infanzia e primaria; Tabella A/3 : per le classi di concorso della scuola secondaria;

: per le classi di concorso della scuola secondaria; Tabella A/7: per i titoli di specializzazione sul sostegno.

Come procedere

Da oggi è possibile sciogliere la riserva, facendo attenzione a compilare sia la sezione A.1 che la sezione A.2 per le classi di concorso della tabella A o per la specializzazione sostegno, se si tratta di titoli con punteggio aggiuntivo in base alle tabelle di valutazione dei titoli (A/1 per infanzia e primaria, A/3 per classi di concorso della scuola secondaria, A/7 per sostegno).

Nulla cambia per si è inserito con riserva ma non è riuscito a conseguire il titolo entro il 30 giugno 2025. Se non attiva la procedura per lo scioglimento della riserva, non comparirà nell’elenco aggiuntivo.

Infatti lo scioglimento della riserva

non è automatico

può essere comunicato solo nella finestra temporale 16 giugno – 3 luglio 2025.

Il docente rimarrà in seconda fascia, se già inserito in GPS.

