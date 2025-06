La Tecnica della scuola, 19.6.2025.

Il 16 giugno è stato pubblicato un avviso del Ministero, il n. 134756 del 13 giugno, relativo al Decreto Ministeriale n. 12 del 28 gennaio 2025. Questo avviso riguarda le procedure per lo scioglimento delle riserve e l’inserimento di titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata per gli aspiranti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Vengono comunicate le date e le modalità per la presentazione telematica delle istanze, fornendo dettagli essenziali per il personale interessato.

La diretta della Tecnica risponde live

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? Quali sono i tempi per la pubblicazione delle GAE e GPS, la scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze annuali? Nella scelta delle 150 preferenze è utile conoscere come funzionerà l’algoritmo delle GAE e delle GPS?

Su questi aspetti e su tanto altro abbiamo risposto nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 19 giugno, alle ore 13,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le risposte della diretta ✅ (24:30) si sanno quanti posti verranno messi a ruolo per il vincitori pnnr2? alcuni dicono tutti i posti residuali da mobilità altri che bisogna aspettare il contingente ministeriale ✅ (28:45) chi è idoneo al Concorso PNRR1 va in prima fascia o fa la scelta delle 150 opzioni sempre da seconda? ✅ (30:20) Mi specializzazione il 25 giugno sul sostegno, scioglierò riserva. Cosa ne sarà del posto comune? ✅ (33:40) Vorrei sapere se Adss è considerata ormai una graduatoria a se stante e se è possibile reinserirsi in Gae con altra classe di concorso, dato che sono stata immessa in ruolo sul sostegno con legge 107 e depennata sial dall’elenco di sostegno che dalla mia classe di concorso ✅ (35:00) un paio di domande riguardo il servizio civile se posso.. varrà per il prossimo concorso? E la riserva del 15% si applica anche nelle classi di concorso con pochissimi posti a bando? ✅ (36:20) Novità sulla mini call ? Ci sono previsioni per il contingente? ✅ (38:50) Non riesco ad inserire il verbale di invalidità nelle Gae perché il sistema chiede un codice numerico, mentre il verbale riporta un codice alfanumerico. Gentilmente anche un chiarimento sul documento da caricare se le province di residenza e di inclusione non coincidono ✅ (40:15) Ci saranno mini call al nord su ADSS? ✅ (43:05) quando ci sarà la scelta delle 150 scuole? ✅ (43:50) la domanda di immissione in ruolo da GPS si farà quando? Si conosce il numero del contingente per grado di insegnamento? ✅ (44:55) per partecipare alla mini call nella scelta delle 150 scuole è sufficiente una preferenza espressa in termini sintetici, ovviamente mettendo tutto? ✅ (47:35) nella scelta delle scuole posso inserire il corso di primo soccorso pediatrico . . . . . . . .

