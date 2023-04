Elenchi aggiuntivi GPS I fascia: i titoli da dichiarare

Obiettivo scuola, 17.4.2023.

Gli aspiranti che chiedono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, oltre a dichiarare il titolo di accesso che permette l’inserimento nella I fascia (il titolo di abilitazione o di specializzazione su sostegno) devono anche procedere all’importazione dei titoli culturali affinché questi vengano valutati anche nei nuovi elenchi aggiuntivi.

Infatti, occorre sempre ricordare che i titoli culturali devono essere dichiarati per ciascuna delle diverse tipologie di graduatorie rispetto alle quali si effettua l’inserimento:

La nota 22 Luglio 2020 afferma che:

Questo significa che se l’aspirante chiede l’inserimento in due distinte “tipologie” di graduatorie (es: TAB3 e TAB4) dovrà caricare i titoli distintamente per ciascuna di esse.

Diversamente i titoli devono essere dichiarati una sola volta se:

si chiede l’inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure

si chiede l’inserimento su più classi di concorso ma nella stessa tipologia di graduatoria e fascia [es: TAB4]

TITOLI DICHIARABILI

Attenzione è possibile dichiarare solo i titoli posseduti (o per i titoli esteri riconosciuti) alla data del 31/05/2022 (data di scadenza dell’aggiornamento ordinario delle graduatorie). I titoli conseguiti successivamente potranno essere caricati in occasione dell’aggiornamento previsto per il 2024.

FUNZIONE PER L’IMPORTAZINE DEI TITOLI

Per l’importazione dei titoli è presente un’apposita sezione ‘importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso-Sezione B’ nella quale vengono proposti gli eventuali titoli, già dichiarati a inizio biennio, che l’aspirante può importare o convertire, ai fini della valutazione nelle GPS I fascia in cui ci si inserisce.

Cliccando sul tasto ‘Importa sulla domanda’ il sistema registra il titolo in oggetto o il corrispettivo convertito in riferimento alla graduatoria di prima fascia dichiarata nella domanda degli elenchi aggiuntivi.Effettuata l’operazione, i titoli importati risultano presenti nella apposita sezione ‘titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso Sezione B’. Il sistema opera comunque una validazione in riferimento alle graduatorie di nuovo inserimento.In particolare è possibile scegliere tra le varie Tabelle da cui è possibile importare\convertire i titoli.

MESSAGGIO DOPO LA CONVERSIONE

Se l’operazione di importazione del titolo è avvenuta correttamente verrà restituito il messaggio “Operazione conclusa correttamente“, il ché significa che il titolo è stato correttamente importato nella tabella relativa alle GPS I fascia. Esempio: docente che è già inserito nelle GPS II fascia (TAB4) e che chiede l’inserimento nelle GPS I fascia (TAB3).

Nell’esempio, abbiamo proceduto a importare le certificazioni linguistiche (Voce B14) cliccando sul tasto importa domanda in corrispondenza della voce TAB4-B14. Viene restituito il messaggio “Operazione conclusa correttamente” in verde. Può accadere che venga anche restituita la scritta in giallo.

Tale messaggio di allert non deve allarmare. Infatti, significa semplicemente che il sistema ha provveduto a importare la voce B14 nella TAB3 (elenchi aggiuntivi) ma non è riuscito a importare la voce nelle TAB5, TAB7 e TAB9 (che sono le altre tabelle per cui l’aspirante è già inserito nelle graduatorie e non sta facendo alcun inserimento negli elenchi aggiuntivi) . Per verificare che tutto sia stato importato correttamente l’utente deve verificare la presenza dei titoli nell’apposita sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”.

CASO PARTICOLARE

Può accadere che l’aspirante, in occasione dell’inserimento\aggiornamento 2022 abbia già effettuato un inserimento nella medesima tabella (es: TAB3) ma sia stato successivamente escluso o la graduatoria sia stata cancellata e che, per tale tabella, i titoli siano stati già a suo tempo dichiarati.

Ebbene, anche se la graduatoria risulta “cancellata” o “esclusa” nell’apposita sezione “Scelta graduatorie di interesse”, i titoli dichiarati a suo tempo risultano in memoria e l’utente dovrà provvedere a importarli attingendo dalla relativa tabella.

Esempio: docente inserito nelle GPS I fascia CDC A-45 (TAB3) per la quale aveva già dichiarato i titoli culturali ma è stato successivamente escluso. La graduatoria risulta “esclusa” nella relativa sezione.