di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 24.3.2023.

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: buone notizie per i neo laureati SFP.

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, arrivano delle importanti novità per quanto riguarda l’inserimento dei neo laureati in Scienze della Formazione Primaria. Come già riportato in precedenza, infatti, la problematica riguardava il fatto che le sessioni di laurea dei corsi SFP sono, in genere, collocate a luglio ed ecco perché i neo laureati rischiavano di essere esclusi dalla possibilità di potersi inserire negli elenchi aggiuntivi GPS.

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS e inserimento neo laureati SFP

Nonostante non sia stato ancora pubblicato il decreto relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, le date per la presentazione della domanda dovrebbero essere quelle comprese tra il 12 e il 27 aprile. La data del 30 giugno rappresenta il termine ultimo per il conseguimento del titolo di accesso mentre la data entro la quale dovrà essere sciolta la riserva dovrebbe essere il 4 luglio: naturalmente bisognerà attendere la pubblicazione del decreto per la conferma delle suddette tempistiche.

La problematica legata ai neo laureati in Scienze della Formazione Primaria era dettata dal fatto che le sessioni di laurea collocate a metà luglio avrebbero impedito agli aspiranti l’inserimento negli elenchi aggiuntivi. Flc-Cgil aveva chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca la possibilità di modificare tali tempistiche, ovvero di anticipare le sessioni di luglio proprio per favorire i neo laureati, per non far perdere loro, per pochi giorni, questa importante occasione.

Novità per i neo laureati in Scienze della Formazione Primaria

Ora, secondo quanto riporta ‘Orizzonte Scuola’, il sindacato Flc-Cgil avrebbe ricevuto un parere positivo dal ministro Bernini che avrebbe invitato gli Atenei a ‘calendarizzare una sessione di Laurea per il corso di Scienze della Formazione Primaria a giugno‘. Occorre, comunque, sottolineare un aspetto importante: tutti coloro che non provvederanno ad inserirsi con riserva entro la data di scadenza della domanda non potranno far valere il titolo acquisito, anche se il medesimo titolo sarà conseguito entro il termine ultimo del 30 giugno.

Elenchi aggiuntivi GPS I fascia, novità per i neo laureati in Scienze della Formazione Primaria

ultima modifica: da