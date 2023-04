di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 19.4.2023.

Come vi abbiamo scritto qualche giorno fa, c’è tempo fino alle 14 del 27 aprile per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Oggi cerchiamo di fare chiarezza su una domanda che qualcuno ci ha fatto in questi giorni.

Cosa posso fare se ho la laurea più i 24 CFU?

Chi ha solo una laurea, con i giusti crediti universitari per poter insegnare, unita ai 24 CFU, in questa finestra di apertura non può fare nulla. Il complesso dei due titoli non può essere considerato pari ad una abilitazione all’insegnamento.

Chi non seguirà il nostro consiglio e si inserirà comunque in questi elenchi potrebbe trovarsi nella seguente situazione: a breve verrà cancellato dalla seconda fascia e in autunno, una volta controllati i titoli, perderà l’eventuale contratto di supplenza e verrà escluso dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia.

