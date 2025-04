Elenchi aggiuntivi GPS, le faq e la guida del Ministero

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.4.2025.

Il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 concerne la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo.

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, possono presentare istanza da oggi, 14 aprile 2025, fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Le faq del MIM

In proposito, il Ministero ha pubblicato due faq:

Sono già iscritto nelle GPS di II fascia per le classi di concorso A001 e A017. Avendo conseguito l’abilitazione, devo ora iscrivermi negli elenchi aggiuntivi per le medesime classi di concorso, che sono state oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023. Quali codici alfanumerici devo indicare?

Devono essere indicati, per ciascun grado di istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza qui allegata e indicati nella colonna “Nuovi codici”. A titolo esemplificativo, per le classi di concorso A001 e A017, accorpate nella classe di concorso A-01, dovranno essere indicati, rispettivamente per il I e II grado, i codici AM01 e AS01.

Sono già iscritto nelle GPS. Nell’iscrivermi negli elenchi aggiuntivi devo dichiarare nuovamente i titoli già inseriti?

Non sarà necessario dichiarare nuovamente i titoli già dichiarati, poiché gli aspiranti potranno importare nell’ istanza i titoli presenti in archivio.

La guida del Ministero

Il MIM ha anche pubblicato una guida per la compilazione delle istanze.

La guida

La diretta

