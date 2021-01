di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 14.1.2021.

Il tema dell’incontro tra la Ministra dell’Istruzione e i sindacati di oggi rigurdava l’illustrazione della bozza di decreto che regolerà la costituzione degli elenchi aggiuntivi per il passaggio da II a I fascia aggiuntiva a quella già esistente delle GPS o per l’inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Cosa sono gli elenchi aggiuntivi

Nell’art.10, comma 1 dell’OM 60/2020, è scritto che “nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.

Quindi gli elenchi aggiuntivi sono degli elenchi, che si aggiungono alla I fascia già esistente delle GPS, in cui verranno graduati i docenti che entro il 1° luglio di ogni anno hanno aquisito titolo abilitante o specializzazione nel sostegno. Chi entra negli elenchi aggiuntivi avrà un beneficio di precedenza anche nelle graduatorie di Istituto, infatti anche per tali graduatorie ci sarà l’aggiornamento di tali elenchi.

Slittamento acqusizione titolo

Le notizie che sono trapelate dall’incontro sindacale, dicono che agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, e alla corrispondente seconda fascia d’istituto, potranno accedere di docenti che si abilitato o si specializzano entro il 20 luglio 2021. Si tratta di uno slittamento di 20 giorni dalla data del 1°luglio. Il termine del 20 luglio 2021 è stato fissato eccezionalmente per quest’anno in funzione principalmente dei tempi di conclusione dei percorsi del V ciclo TFA.

Le domande si presenteranno in modalità telematica e ci sarà un avviso pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione che indicherà data e termini per la compilazione delle istanze.

