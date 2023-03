di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.3.2023.

Abilitazione e specializzazione da dichiarare con riserva da sciogliere a luglio.

Quest’anno il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di anticipare i tempi di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS. Sarà possibile farlo nel mese di aprile 2023, presumibilmente dal 12 al 27 aprile. Ovviamente sarà un inserimento con riserva, visto che le abilitazioni e le specializzazioni sul sostegno potranno essere prese entro il 30 giugno 2023. La riserva verrà poi sciolta a luglio e l’inserimento sarà validato con questo scioglimento.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS potrà essere effettuata tramite Istanze OnLine dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo i termini di presentazione della domanda che saranno decisi dal Ministero tramite decreto. L’istanza andrà indirizzata all’Ufficio Scolastico di una sola provincia. che nel caso di aspiranti già iscritti nelle GPS coinciderà con la provincia di iscrizione delle GPS del biennio 2022-2023 e 2023-2024. I docenti che invece non sono ancora inseriti in GPS, potranno scegliere una sola provincia a loro piacimento.

I docenti saranno graduati negli elenchi aggiuntivi sulla base dei titoli posseduti entro il 31 maggio 2022 e valutati secondo le tabelle di valutazione allegate all’OM 112/2022.

Dopo elenchi aggiuntivi, scelta delle preferenze

Dopo l’inserimento degli elenchi aggiuntivi e quindi all’aggiornamento delle GPS per la costituzione di questi elenchi, ci sarà, molto probabilmente i primi giorni dell’agosto 2023, la domanda per scegliere le 150 preferenze per l’anno scolastico 2023-2024. Il sistema informatizzato sarà ovviamente migliorato nella sua funzionalità per come detto nelle informative ai sindacati.

Elenchi aggiuntivi I fascia GPS anticipati ad aprile

ultima modifica: da