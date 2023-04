Sono diverse le domande che i nostri lettori ci stanno ponendo sulla compilazione della domanda degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Diamo alcune risposte di chiarimento riguardanti il possibile cambio di provincia e l’obbligo di permanenza della provincia in cui già si è inseriti in almeno una GPS a pieno titolo e la possibilità o meno di scegliere le 20 scuole per l’inserimento nelle graduatorie della II fascia di Istituto.

Quando si può cambiare provincia e quando no

Vediamo i casi possibili in cui l’aspirante all’inserimento negli elenchi aggiuntivi può scegliere, da un menù a tendina, la provincia di inserimento e quando invece è obbligato a permanere in una data provincia dove restà vincolato.

Nel caso in cui l’aspirante all’inserimento negli elenchi aggiuntivi non è inserito in nessuna GPS di nessuna provincia italiana, allora potrà scegliere, tra tutte le province italiane, quella che ritiene più opportuna. L’inserimento della provincia avviene prima di entrare nelle sezioni di compilazione dell’istanza.

Nel caso in cui l’aspirante si trovasse incluso nelle GPS di una provincia, ma in tutte le graduatorie risultasse l’ esclusione, la domanda può essere inserita in una qualsiasi altra provincia.

Nel caso specifico in cui l’aspirante risulta già inserito nelle GPS, l’istanza deve essere indirizzata al medesimo Ufficio scolastico provinciale destinatario dell’istanza di inclusione presentata nella fase di scadenza del 31 maggio 2022 per l’aggiornamento delle GPS 2022-2023 e 2023-2024. In questo caso la provincia risulterà già valorizzata e sarà in formato protetto.

Nel caso in cui l’aspirante non è presente nelle GPS di inizio biennio ma risulta già inserito nelle GaE, l’istanza deve essere indirizzata a:

nel caso in cui si hanno sedi valide ai fini delle graduatorie di istituto di I fascia, allo stesso ATP in cui sono presenti le sedi; in questo caso la provincia sarà preimpostata con quella delle sedi e non potrà essere modificata (è compreso il caso in cui l’aspirante è presente su due provincie GaE di cui una valida ai fini delle supplenze)

.

nel caso in cui si è presenti in GaE solo ai fini del ruolo in una sola provincia, a qualsiasi ATP;

.

nel caso in cui si è presenti in GaE su due province ai soli fini dell’immissione in ruolo, si potrà selezionare solo una delle due province.

Quando si possono scegliere le 20 scuole

Se l’aspirante era già presente nella 2^ fascia GPS, non deve presentare le sedi per la stessa graduatoria di 1^ fascia per cui sta presentando domanda; potrà visualizzarle tramite il pulsante apposito.

Nel caso in cui non fosse già inserito nella 2^ fascia per la graduatoria di 1^ fascia per cui sta chiedendo l’inclusione, potrà comunicare fino a 20 sedi.