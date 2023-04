Da mercoledì 12 aprile è possibile presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi delle GI (Graduatorie d’Istituto) di seconda fascia. La pubblicazione del decreto n° 51 ha dato il via alla presentazione delle domande, in riscontro a quanto previsto dall’art. 10 dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022.

Nel video tutorial, tutti i passaggi per compilare la domanda con l’aiuto del prof Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata in modalità telematica entro il 27 aprile 2023.

Gli aspiranti che conseguono il titolo abilitante o di specializzazione successivamente al 27 aprile e comunque entro il 30 giugno 2023 saranno iscritti con riserva e dovranno comunicare all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) entro il 4 luglio 2023 di aver conseguito il titolo; nel caso ciò non dovesse avvenire, la riserva è sciolta negativamente.

RIVEDI LA DIRETTA

Elenchi aggiuntivi I fascia Gps, video tutorial su come compilare la domanda

