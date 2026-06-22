Di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 22.6.2026.

Elenchi regionali docenti 2026, chi ha fatto domanda per una regione diversa è in fondo alla graduatoria? Cosa vuol dire “autoctono”

Gli elenchi regionali costituiscono una delle novità principali per le immissioni in ruolo del personale docente a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Introdotti dal DL 47/2025 (art. 2, comma 2) e disciplinati dal DM 68/2026, mirano a garantire la copertura dei posti vacanti in caso di esaurimento delle GM, degli idonei del concorso 2020 e degli idonei entro il 30% dei concorsi PNRR. Un aspetto che ha sollevato i tanti dubbi tra gli aspiranti riguarda i criteri di formazione della graduatoria e il posizionamento di chi ha scelto una regione diversa da quella in cui ha effettivamente sostenuto il concorso.

A differenza di quanto si possa comunemente pensare, chi sceglie di iscriversi in una regione differente rispetto a quella in cui ha superato il concorso non finisce automaticamente in fondo a tutto l’elenco generale.

La struttura e l’ordine di inserimento degli elenchi si basano infatti su un principio regolato da due fattori prioritari:

l’ordine cronologico di indizione delle procedure concorsuali, criterio che rappresenta il primo sbarramento insuperabile: i concorsi più vecchi precedono sempre quelli più recenti; la precedenza territoriale a parità di procedura: solo all’interno dello stesso blocco concorsuale ha la priorità chi ha superato la prova nella medesima regione in cui si iscrive all’elenco.

L’ordine di precedenza per la scuola secondaria è così strutturato:

Ordinario 2020 (stessa regione) + STEM 1

Ordinario 2020 (diversa regione) + STEM 1

Straordinario 2020 (stessa regione)

Straordinario 2020 (diversa regione)

STEM 2

PNRR1 (stessa regione)

PNRR1 (diversa regione)

PNRR2 (stessa regione)

PNRR2 (diversa regione)

Perché chi cambia regione non è per forza ultimo?

In base a quest’ordine un candidato che ha superato, ad esempio, il concorso Ordinario 2020 in una regione e decide di iscriversi nell’elenco di una nuova regione, si posizionerà comunque più in alto rispetto a chi ha superato il concorso PNRR1 o PNRR2 in quella regione di arrivo.

Il criterio temporale del concorso (2020 vs procedure PNRR successive) prevale sempre sulla territorialità.

In alcuni file i candidati che hanno scelto la stessa regione sono indicati con la parola “Autoctono“

La penalizzazione del “cambio regione” si applica quindi unicamente nei confronti dei candidati della stessa identica tornata concorsuale.

Il calcolo del punteggio: esclusi i titoli

Per quanto riguarda il punteggio, ogni candidato viene inserito in base alla sola somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale della propria procedura.

I titoli culturali, di servizio o professionali sono stati completamente azzerati. Questa decisione è stata presa dal Ministero per superare e neutralizzare le possibili difformità e disomogeneità di valutazione dei titoli emerse tra i diversi Uffici Scolastici Regionali durante le correzioni delle procedure originarie.

Assegnazione e vincoli della nomina per il ruolo

Una volta pubblicati gli elenchi, i candidati che avranno partecipato alla FASE 1 (scelta della provincia) e riceveranno una proposta di nomina per la scuola (FASE 2) avranno a disposizione soltanto 5 giorni di tempo per accettare tramite piattaforma. Superata questa scadenza senza alcuna azione, il sistema considererà l’inerzia come una rinuncia ufficiale alla procedura.

Anche la tipologia di contratto iniziale riflette lo stato di abilitazione del docente alla data del 1° settembre 2026:

I docenti abilitati / specializzati sul sostegno: firmano direttamente un contratto a tempo indeterminato (t.i.);

I docenti non abilitati (scuola secondaria) assunti da concorsi PNRR firmano un contratto a tempo determinato (t.d.) finalizzato al ruolo. Nel corso dell’anno scolastico di servizio avranno l’obbligo di acquisire l’abilitazione mancante per poter trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Elenchi regionali: chi ha fatto domanda per altra regione è in fondo alla graduatoria? Cosa vuol dire “autoctono”?

ultima modifica: da