Elenchi regionali, i posti devono avanzare anche dopo le assunzioni degli idonei PNRR 1-2-3 al 30% dei posti banditi

Di Sabrina Maestri, Scuola Informa , 10. 5. 2026

Eventuale scorrimento elenchi regionali: precisazioni su tutti gli aspiranti che saranno assunti con priorità, inclusi gli idonei PNRR al 30%

Gli aspiranti interessati agli elenchi regionali hanno tempo di compilare e inoltrare la domanda entro il 25 maggio 2026. Quest’estate rappresenterà il banco di prova per capire quanto queste graduatorie potranno dimostrarsi davvero funzionali ed efficaci. Circolano intanto ancora dubbi sull’ordine di scorrimento di tutte le graduatore prima di arrivare all’eventuale scorrimento degli elenchi regionali. Facciamo chiarezza.

Gli elenchi regionali saranno utilizzati solo qualora residueranno posti dopo lo scorrimento delle Gae (laddove ancora esistenti) e delle graduatorie concorsuali. Ma non solo. Prima di passare agli elenchi regionali dovranno anche essere assunti gli idonei PNRR 1-2-3 che rientreranno nel 30% dei posti banditi per quella specifica procedura concorsuale. Nel dettaglio le graduatorie che dovranno essere utilizzate sono:

vincitori concorso 2016;

vincitori concorso 2018 infanzia primaria e concorso 2018 secondaria (con percentuali decrescenti, il 30% del 50% destinato al concorso fino al 2028);

vincitori concorso straordinario 2020 DDG n. 510 del 23 aprile 2020;

vincitori concorso PNRR 1;

vincitori concorso PNRR 2;

futuri vincitori concorso PNRR 3 (le graduatorie dovranno essere pubblicate entro il 30 giugno 2026).

Saranno inoltre assunti:

idonei concorso 2016 inseriti in Fascia Aggiuntiva concorso 2018 a scorrimento fino ad esaurimento;

idonei concorso 2020 a scorrimento fino ad esaurimento;

idonei concorsi PNRR1, PNRR2, PNRR3 entro il 30% dei posti banditi a scorrimento, su posti ancora vacanti, per un triennio;

idonei concorso straordinario 2020 secondaria a scorrimento fino ad esaurimento.

Dal momento che la situazione di ogni regione sarà diversa, per rendere meglio l’idea sulla consistenza numerica delle graduatorie concorsuali e sulla permanenza ancora di idonei al 30%, gli Usr stanno pubblicando il prospetto aggiornato. Questo permette agli aspiranti degli elenchi regionali di capire quanti candidati potranno precederli e se le possibilità di accedere al ruolo saranno più o meno concrete.

Elenchi regionali, i posti devono avanzare anche dopo le assunzioni degli idonei PNRR 1-2-3 al 30% dei posti banditi

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