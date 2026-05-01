Elenchi regionali, i requisiti e la domanda

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 30.4.2026.

Elenchi regionali 2026/2027:.Requisiti specifici e generali, modalità di presentazione della domanda.

Ordine cronologico dei bandi concorsuali

Una delle domande più frequenti sugli elenchi regionali è la seguente: “Come funzionerà, in caso si arrivi ad immettre in ruolo da elenco regionale, lo scorrimento delle singole graduatorie?”. Vediamo di dare una risposta a questa interessante domanda.

Il decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, in risconto all’articolo 2, comma 2, del decreto n° 45 del 2025 e alle modifiche successive introdotte dal decreto 19 del 19 febbraio 2026, ha disciplinato le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi regionali finalizzati, in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, all’attribuzione di contratto a tempo indeterminato per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Dichiarazioni da fare contestualmente alla domanda

All’atto della presentazione della domanda gli aspiranti devono dichiarare:

Il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale, l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere eventuali comunicazioni; Il bando di concorso e la classe di concorso o tipologia di posto sulla base di quale intende iscriversi agli elenchi regionali e qualora si dovesse partecipare per più classi di concorso o tipologie di posto, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse; L’abilitazione riguardante la specifica classe di concorso; L’eventuale diritto alla riserva prevista dalla Legge n. 68 del 1999;

Modalità presentazione della domanda

I candidati possono iscriversi negli elenchi regionali presentando la domanda unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre avere una delle seguenti credenziali: (SPID) o (CIE) oltre a essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Ordine cronologico dei bandi concorsuali

Per quanto riguarda un eventuale scorrimento degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo riferita ad una specifica classe di concorso, si procede seguendo con priorità l’ordine cronologico di indizione dei bandi dei concorsi. Poi all’interno di ciascuna procedura concorsuale sarà data priorità agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco. Per ciascuna procedura concorsuale è prevista infatti la suddivisione in due precise sezioni:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Prima l’ordine cronologico e dopo le sezioni

In buona sostanza l’utilizzo degli elenchi regionali prevede che prima si utilizzino nell’ordine le sezioni a e b del primo concorso (ordinario 2020) per poi passare successivamente alle sezioni a e b del successivo concorso e così via. Quindi prima l’ordine cronologico dei bandi concorsuali e all’interno di questi priorità a coloro che hanno svolto il concorso nella regione di iscrizione all’elenco regionale.

Cancellazione dagli elenchi regionali

È utile sapere che l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo determina l’immediata cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l’aspirante è inserito.

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Elenchi regionali, i requisiti e la domanda

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