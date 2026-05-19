Elenchi regionali, i tempi di pubblicazione

di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 18.5.2026.

Elenchi regionali, quando saranno disponibili e come funzioneranno?

La domanda scade il 25 maggio e tra giugno e luglio saranno tutte pronte le graduatorie.

Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“È uno strumento molto snello questo dell’elenco regionale perché anche la domanda in sé è molto semplice, facile da presentare. Il sistema già conosce la vostra situazione, conosce quale concorso è stato superato, con quali punteggi di scritto e di orale, per cui bisogna solo selezionare la regione come primo elemento dove si vuole essere inseriti, indicare il concorso, slashare il concorso già preconfezionato, già inserito a sistema”.

“Poi le altre dichiarazioni, quelle di cittadinanza, diritti politici, le referenze ed eventualmente importantissimo i titoli di riserva che si posseggono per entrare poi a essere riservisti all’interno della graduatoria. Poi l’ufficio, avrà di fatto la graduatoria già preconfezionata e già pronta. Già a sistema sono inseriti i voti dello scritto e dell’orale delle prove concorsuali o dell’orale della sola prova svolta che riguarda lo straordinario del 2020, ma in linea generale per gli ordinari del 2020, 2024, degli STEM 2022. Già il sistema ha acquisito voto di scritto e voto di orale, si slasha il concorso e si entra di fatto nella graduatoria. I tempi di pubblicazione saranno brevissimi, cioè prevediamo che dal 25 maggio addirittura dopo qualche giorno gli elenchi saranno già predisposti per i primi di giugno”.

“Dunque, tecnicamente noi avremo pronti questi elenchi sicuramente per il mese di giugno e questo rende più rapida e più veloce tutta la questione delle immissioni in ruolo perché in quel mese che è il mese di riferimento, per avere pronte le graduatorie di merito, molte di esse sono già pubblicate perché sono graduatorie del concorso 2016, del concorso 2018, del concorso 2020, del PNRR1, degli STEM, PNRR1, PNRR2, ma anche le graduatorie di merito del PNRR3 che si stanno pubblicando in questo mese tra maggio e giugno, quindi tutto sarà pronto insieme alle GAE che sono pubblicate in quasi tutte le province d’Italia, potrà così considerarsi possibile già nel mese di giugno le operazioni di fase ordinaria delle immissioni in ruolo tra il giugno e luglio”.

“Ecco, tra giugno e luglio saranno tutte pronte le graduatorie per l’immissione in ruolo degli elenchi regionali, saranno rese pubbliche e dopodiché si potrà fare il controllo dell’inserimento nella graduatoria e l’utilizzo sicuramente sarà nel mese di luglio dopo che ci sarà la fase ordinaria delle immissioni in ruolo. Quindi tempi non prolungati, tempi rapidi. Il 25 maggio termina la presentazione delle istanze, dopo questo periodo non sarà più possibile entrare negli elenchi regionali, ma il sistema andrà a produrre l’elenco regionale che sicuramente nel mese di giugno sarà reso pubblico e quindi anche fruibile per chi si è inserito”.

“Questo incomincerà a determinare chiarezza anche nei numeri perché nel frattempo avremo il contingente delle immissioni in ruolo. Dunque si andrà a capire da un controllo incrociato tra i numeri del contingente e i numeri di come si sono indirizzate le domande nelle singole regioni, in quali regioni l’utilizzo di questi elenchi regionali sarà più intenso rispetto ad altre regioni che invece vedono ancora lunghi elenchi di graduatorie di merito e di GAE che non consentiranno residui sostanziosi per poter poi fruire degli elenchi regionali”.

“Dunque quello degli elenchi regionali è un serbatoio di aspiranti al ruolo qualora permangano, residuino i posti dopo la fase ordinaria. delle immissioni in ruolo”.