dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 13.4.2026.
La scheda riassuntiva curata dal prof. Antonio Antonazzo.
Questa potrebbe essere la settimana che vedrà definire tutta la procedura relativa agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il relativo decreto, infatti, ha visto ultimamente alcune significative precisazioni alla Camera ed ora ci si attende solo il passaggio finale al Senato per la sua conversione in legge.
Presentiamo qui di seguito il link ad una scheda riassuntiva curata dal prof. Antonio Antonazzo ed una vignetta realizzata dal prof. Andrea Carosso, in modo da consentire agli interessati un focus aggiornato sulla questione.
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Elenchi regionali in dirittura d’arrivo ultima modifica: 2026-04-13T18:12:50+02:00 da