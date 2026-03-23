Elenchi regionali la bozza

dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 22.3.2026.
Elenchi regionali per il ruolo: c’è solo una BOZZA, ma c’è!
I concorsi interessati, iscrizione annuale, ancora nessuna data ufficiale.
E’ stata resa nota una bozza relativa agli elenchi regionali degli idonei, che conferma sostanzialmente quanto era già stato previsto dal decreto 45 del 2025, con alcuni dettagli aggiuntivi.
A cosa servono gli elenchi regionali
Gli elenchi regionali, come già anticipato, potranno essere utilizzati solo in via residuale, cioè nel caso in cui restino posti liberi dopo le immissioni in ruolo ordinarie dai concorsi già in essere, compreso il concorso PNNR3 e l’elenco del 30% dei posti. Il decreto permette di scegliere una sola regione per l’inserimento, che può essere anche diversa da quella in cui si è sostenuto il concorso.
Quali concorsi sono interessati
La bozza contiene anche l’elenco dettagliato delle procedure concorsuali coinvolte che interessano i candidati che hanno superato positivamente le prove
- del concorso ordinario 2020 (svolto poi nel 2022);
- dei due concorsi STEM;
- del concorso di educazione motoria nella scuola primaria;
- dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2 ma solo nei casi in cui la graduatoria di merito sia stata pubblicata entro il 10 dicembre 2025.
Ogni elenco regionale è ordinato prima per anno del concorso (chi ha superato l’ordinario 2020 precede sempre chi ha superato il PNRR 2023) e, all’interno della stessa “fascia temporale”, conterà il punteggio delle prove.
|
Criterio di Ordinamento
|
Priorità
|
1. Ordine Cronologico
|
Concorsi 2020 > PNRR 1 > PNRR 2
|
2. Punteggio Prove
|
Somma Voto Scritto + Voto Orale
|
3. Preferenze DPR 487
|
In caso di parità (es. carichi di famiglia)
Iscrizione annuale
Nella bozza viene confermato un principio già stabilito dal decreto 45: l’iscrizione agli elenchi regionali potrà avvenire ogni anno, a condizione di aver superato un concorso ordinario dal 2020 in poi e che la relativa graduatoria di merito sia stata pubblicata nell’anno precedente.
Nessuna data ufficiale per le domande
Sul fronte operativo, al momento non ci sono ancora date ufficiali per la presentazione delle istanze, anche se si sa già che la procedura sarà comunque telematica e passerà attraverso il portale unico del reclutamento.
Il punteggio: non conta la graduatoria di merito
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il criterio con cui si entrerà negli elenchi regionali. Non sarà infatti preso in considerazione il punteggio finale della graduatoria di merito, ma solo quello ottenuto nelle prove concorsuali.
In concreto, verrà considerata la somma del voto della prova scritta e del voto della prova orale. Nel caso in cui l’orale abbia previsto anche una prova pratica, si utilizzerà il voto complessivo dell’orale, cioè la media aritmetica tra pratica e colloquio.
Ma, in pratica, come funzioneranno le assunzioni?
Gli elenchi regionali non scavalcano nessuno, ma si pongono come tampone salva-posti prima delle supplenze.
L’ordine di chiamata sarà:
- Vincitori di concorso (ordinari e PNRR).
- Idonei nelle Graduatorie di Merito(fino al limite del 30% per i concorsi PNRR).
- Elenchi Regionali(per i posti residui della quota 50% destinata ai concorsi).
- Assunzioni straordinarie da GPS (attualmente previste solo per il sostegno).
.
.
.
.
.
.Elenchi regionali la bozza ultima modifica: 2026-03-23T07:44:41+01:00 da