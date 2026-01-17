Elenchi Regionali per il ruolo dal 2026/27

di Erica Zamò, TuttoLavoro24, 16.1.2026.

Chi potrà inserirsi e come funzioneranno:

requisiti di accesso, punteggio, utilizzo degli elenchi per le assunzioni, accettazione e vincoli.

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito ci si è confrontati sui cosiddetti elenchi regionali per il ruolo, destinati a essere utilizzati a partire dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/27.

La misura punta a valorizzare i candidati che hanno superato un concorso ordinario, anche se non rientrati nei posti immediatamente disponibili.

Requisiti di accesso

Potranno presentare domanda gli aspiranti che abbiano superato la prova orale con almeno 70/100 in uno dei concorsi ordinari banditi dal 2020 in poi.

Per infanzia e primaria, sono validi:

concorso ordinario DD n. 498/2020

concorso ordinario PNRR1 DD n. 2576/2023

concorso ordinario PNRR2 DD n. 3060/2024

Per educazione motoria nella primaria:

concorso ordinario DD n. 1330/2023

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

concorso ordinario DD n. 499/2020

concorso ordinario STEM 1 DD n. 826/2021

concorso ordinario STEM 2 DD n. 252/2022

concorso ordinario PNRR1 DD n. 2575/2023

concorso ordinario PNRR2 DD n. 3059/2024

Resta escluso il concorso PNRR3, che non ha ancora prodotto graduatorie utilizzabili.

Come si calcola il punteggio

La proposta ministeriale prevede un criterio semplificato:

per la posizione in elenco conteranno solo i voti della prova scritta e della prova orale, senza valutazione dei titoli.

Per le classi di concorso con prova pratica, verrà considerato il punteggio che ha consentito il superamento dell’esame, calcolato come media tra prova pratica e orale.

Come fare domande

Il decreto definirà una finestra temporale di 20 giorni per la presentazione dell’istanza. La data non è ancora nota e sarà comunicata con apposito avviso ministeriale.

Utilizzo degli elenchi per le assunzioni

Gli elenchi regionali saranno utilizzati solo dopo l’esaurimento:

delle graduatorie dei vincitori

degli idonei nel limite del 30% dei posti banditi

L’assunzione avverrà a tempo indeterminato, se il candidato è già abilitato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, in caso contrario.

Accettazione della sede e vincoli

Il docente individuato avrà cinque giorni di tempo per accettare o rinunciare alla proposta di nomina.

Il vincolo di permanenza sarà lo stesso previsto per le assunzioni da concorso:

almeno tre anni, comprensivi dell’anno di prova, più l’eventuale periodo necessario al completamento del percorso abilitante. Restano valide le deroghe previste per soprannumero, esubero o per i casi tutelati dalla legge 104/1992, se sopravvenuti successivamente alla domanda.

