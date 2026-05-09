Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27

di Lalla, Orizzonte Scuola, 08.05.2026

Assunzione docenti anno scolastico 2026/27: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo.

00:00 Introduzione – 00:44 Accesso alla piattaforma – 01:12 Scelta della regione – 02:08 Verifica dei dati personali – 02:25 Scelta della procedura e titoli di abilitazione – 03:26 Titoli di preferenza – 04:25 Titoli di riserva – 05:06 Altre dichiarazioni – 05:45 Allegati e inoltro della domanda

Chi potrà iscriversi

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:

a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025.

I concorsi sono:

concorso ordinario n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021 [concorso ordinario 2020 + STEM 1];

concorso straordinario bandito con Decreto Direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020;

procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022 [STEM 2];

procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023 [ed. motoria primaria];

procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 [PNRR1];

procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 [PNRR2].

Prima il concorso ordinario 2020 o il concorso straordinario 2020?

b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in almeno 70 punti (almeno 56 punti per il concorso straordinario 2020). Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;

c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale (solo prova scritta per concorso straordinario 2020).

Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento della prova orale è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio.

Il decreto n. 68 del 22 aprile 2026

Approfondimenti

Il docente assunto a tempo indeterminato in scuola paritaria può presentare domanda?

L’abilitazione non è tra i requisiti richiesti per l’assunzione. Potrà essere acquisita nel primo anno di nomina

Vincitori concorso PNRR3: diritto al ruolo anche oltre i 3 anni, iscrizione negli elenchi regionali dal 2027/28

Presentazione della domanda

È possibile presentare la domanda dal 6 maggio (h. 09.00) al 25 maggio 2026 (h. 23.59).

Si sceglie una sola regione

I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione.

Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.

All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Approfondimenti

Una sola regione per gli elenchi regionali anche per chi ha superato più concorsi

Chi non potrà iscriversi

I docenti già assunti a tempo indeterminato per la procedura di riferimento. Avviso su InPA

Potranno iscriversi i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2025/26 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo?

No, la loro esclusione è indica nel decreto “titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

Ordine di assunzione

L’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo avverrà “in ordine di concorso”.

La posizione sarà determinata:

per i concorsi ordinari da somma della prova scritta e prova orale (per le classi di concorso che hanno svolto anche la prova pratica, il voto della prova orale è determinato da media aritmetica di prova pratica e orale);

per il concorso straordinario 2020 dalla prova scritta.

Prima lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia oppure gli elenchi regionali?

Prima gli elenchi regionali. Il decreto scuola n. 127/2025, che ha prorogato le assunzioni da GPS sostegno prima fascia lo ha espressamente indicato.

Priorità a chi si iscrive nella regione in cui ha sostenuto il concorso

Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:

la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco ;

; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Quando verranno utilizzati gli elenchi regionali?

In caso di posti ancora vuoti dopo lo scorrimento delle graduatorie utili per il ruolo (concorsi PNNR, compreso elenco 30% dei posti).

Le riserve dei posti

L’unica riserva prevista riguarda la legge 68/1999. Non sono previste altre riserve (no servizio civile, no tre anni di servizio).

Quanti candidati ancora inseriti nelle graduatorie di merito

Ecco la pubblicazione degli Uffici Scolastici regionali.

5 giorni di tempo per accettare la proposta

Gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo se non ancora in possesso di abilitazione – tramite lo scorrimento dell’elenco regionale sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa.

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27 ultima modifica: da