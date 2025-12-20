dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 19.12.2025.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito accelera sull’attuazione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti idonei ai concorsi, previsti dal DL 45/2025, art. 2, comma 2.

Il 16 dicembre 2025, presso il MIM, si è svolta un’importante riunione di informativa sindacale, durante la quale è stata presentata alle organizzazioni sindacali la bozza di decreto ministeriale che disciplinerà criteri, modalità di accesso e funzionamento degli elenchi, destinati a operare a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Il provvedimento, la cui emanazione è prevista entro il 31 dicembre 2025, rappresenta uno snodo strategico nel sistema di reclutamento, con l’obiettivo di valorizzare i docenti che hanno superato le prove concorsuali senza essere rientrati nei contingenti di assunzione.

Chi può accedere agli elenchi regionali

Possono presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali i docenti che congiuntamente:

hanno partecipato a procedure concorsuali bandite dal 1° gennaio 2020 per posti comuni o di sostegno (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado);

per posti comuni o di sostegno (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado); hanno superato la prova orale con un punteggio non inferiore a 70/100.

Per la scuola secondaria, nei concorsi che prevedono prova pratica integrata nella prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio.

Procedure concorsuali ammesse

L’accesso agli elenchi è consentito agli idonei dei seguenti concorsi:

Concorso ordinario 2020 e STEM 1

(DD n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 – DD n. 826 dell’11 giugno 2021)

(DD n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 – DD n. 826 dell’11 giugno 2021) Concorso STEM 2

(DD n. 252 del 31 gennaio 2022)

(DD n. 252 del 31 gennaio 2022) Educazione motoria – scuola primaria

(DD n. 1330 del 4 agosto 2023)

(DD n. 1330 del 4 agosto 2023) Concorso PNRR 1

(DD n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023)

(DD n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023) Concorso PNRR 2

(DD n. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024)

È necessario che le graduatorie di merito siano state pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

Chi è escluso

Non possono presentare domanda:

i docenti già assunti a tempo indeterminato ;

; i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Gli elenchi, infatti, sono riservati esclusivamente ai docenti non già destinatari di una nomina finalizzata all’immissione in ruolo.

Struttura e criteri di formazione degli elenchi regionali

Gli elenchi saranno:

regionali ;

; distinti per grado di istruzione , classe di concorso e tipologia di posto (comune/sostegno);

, e (comune/sostegno); aggiornabili annualmente.

Ordine di inserimento

Ordine cronologico di indizione della procedura concorsuale sostenuta; All’interno della stessa procedura, ordine di punteggio, determinato dalla somma del voto della prova scritta e della prova orale (senza riferimento al punteggio complessivo della graduatoria di merito originaria, quindi senza considerare i titoli culturali al fine di garantire l’omogeneità sull’intero territorio).

In caso di parità di punteggio, si applicano le precedenze di cui all’art. 5, comma 4, del DPR 487/1994, che dovranno essere dichiarate in fase di domanda.

Presentazione della domanda

È possibile scegliere una sola regione , valida per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per cui si ha titolo.

, valida per per cui si ha titolo. La domanda si presenta esclusivamente online , tramite il Portale Unico del Reclutamento (INPA) .

, tramite il . Finestra temporale: dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione dell’avviso ; fino alle ore 23.59 del 19° giorno successivo (20 giorni complessivi).

Ogni docente presenta un’unica istanza.

Il ruolo degli USR

All’apertura delle istanze, ciascun Ufficio Scolastico Regionale dovrà:

pubblicare, per ogni classe di concorso e tipologia di posto, la consistenza numerica delle graduatorie di merito ancora vigenti , al netto: delle assunzioni già effettuate; delle cancellazioni previste dalla normativa.

, al netto: rendere gli elenchi consultabili esclusivamente dagli interessati, tramite il sistema informativo del MIM.

Utilizzo degli elenchi per le assunzioni dal 2026/2027

A partire dall’a.s. 2026/27, per il 50% dei posti vacanti e disponibili destinato alle immissioni in ruolo da concorso (l’altro 50% resta alle GAE):

si attinge agli elenchi regionali : solo dopo l’esaurimento di tutte le graduatorie di merito concorsuali vigenti , comprese quelle integrate con gli idonei secondo la normativa; prima dell’eventuale fase straordinaria di assunzioni da GPS (attualmente prevista solo per il sostegno).

:

Accettazione della sede e conseguenze

Il docente individuato dovrà accettare o rinunciare entro 5 giorni dall’assegnazione.

dall’assegnazione. La mancata risposta equivale a rinuncia d’ufficio , con: decadenza dalla nomina; cancellazione dall’elenco regionale.

equivale a , con: L’accettazione della sede: esclude la partecipazione alle supplenze (a qualsiasi titolo) per l’anno scolastico di riferimento.



Tipologia di contratto per PNRR 1 e PNRR 2 (secondaria)

Docenti già abilitati : assunzione a tempo indeterminato .

: assunzione . Docenti non abilitati : contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per il 2026/27; obbligo di conseguire l’abilitazione entro l’anno scolastico; in caso di esito positivo, immissione in ruolo dal 1° settembre 2027 ; in caso contrario, decadenza dalla nomina .

:

Rinunce e possibilità di reinserimento

Sia i docenti che hanno rinunciato in passato a un ruolo da graduatoria concorsuale, sia coloro che rinunceranno all’assunzione tramite elenchi regionali, possono comunque presentare domanda di inserimento negli elenchi negli anni successivi, purché in possesso dei requisiti.

Le richieste della Gilda

La delegazione della GILDA UNAMS ha chiesto che di computare anche il titolo di accesso ed il servizio, parametri che non sono soggetti ad arbitrio ma darebbero un ulteriore carattere meritocratico a queste graduatorie.

Elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti idonei: decreto atteso entro il 31 dicembre 2025