Elenchi regionali, saranno pubblici e consultabili?

Le “graduatorie degli elenchi regionali” saranno pubbliche e consultabili?

Al momento non vi è certezza. Cosa dice la BOZZA del decreto.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico, L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali, le procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali.

Un utente di OrizzonteScuola.it ha chiesto al sindacalista se le “graduatorie” che si formeranno in seguito alla presentazione della domanda (attesa a maggio) saranno pubblici e consultabili da tutti.

La risposta “Al momento non vi è certezza. È stata richiesta la massima trasparenza, ma l’amministrazione non ha ancora garantito la pubblicazione integrale delle graduatorie.

È probabile che vengano resi noti almeno i posti residui dopo le immissioni in ruolo, mentre sulla visibilità delle posizioni individuali potrebbero esserci limitazioni legate alla privacy. La questione resta aperta.”

Cosa dice la BOZZA del decreto

La BOZZA del decreto (antecedente alle modifiche apportate dal DL PNRR 2026), ci dice

“Ciascun USR pubblica gli elenchi di propria competenza, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, in un’apposita area del sistema informativo del Ministero

dell’istruzione e del merito, in modo che siano consultabili dai soli interessati, dando altresì pubblica visibilità delle consistenze numeriche degli elenchi regionali per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto”

Quindi

pubblico il numero di candidati inseriti per classe di concorso

riservati i punteggi

Non è indicato se il numero sarà suddiviso per concorso, in modo che gli aspiranti non inclusi possano avere un’idea compiuta anche per le scelte dell’anno scolastico successivo.

Come ha sottolineato il sindacalista, si tratta di una questione aperta che non va trascurata.

Quanti candidati ancora inseriti in graduatoria

E’ invece confermato che, prima della presentazione della domanda, gli USR dovranno pubblicare la consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti.

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]

Tutti i quesiti

[1:29] – Cosa sono gli elenchi regionali per il ruolo e quali criticità presentano?

[7:49] – Se risulto assunto da PNRR3 posso rinunciare per usare gli elenchi regionali l’anno successivo senza sanzioni?

[8:10] – Se risulto assunto sia da PNRR3 sia da elenco regionale su classi diverse, come posso rinunciare senza sanzioni?

[9:35] – Se nella mia regione ci sono pochi posti e nessuna graduatoria di merito, i posti vanno agli elenchi regionali?

[10:26] – Prima degli elenchi regionali si devono esaurire solo le graduatorie dei vincitori o anche quelle degli idonei?

[11:09] – Che fine fanno gli idonei del 30% del PNRR non ancora assunti?

[11:51] – Se si rinuncia al ruolo da PNRR3 si può usare l’idoneità negli elenchi regionali l’anno successivo?

[12:38] – Chi è già di ruolo su sostegno può inserirsi negli elenchi regionali?

[13:21] – Mettere in coda chi ha fatto il concorso in un’altra regione è una discriminazione?

[15:43] – I non specializzati coinvolti nella continuità (bollettino zero) rappresentano un’ingiustizia?

[17:45] – Quando uscirà il decreto e quando si apriranno le domande?

[19:03] – Quando si indica la disponibilità al ruolo da GPS prima fascia sostegno?

[20:30] – Il contingente per le assunzioni ha priorità rispetto al PNRR3?

[21:14] – Quale ordine seguirà la fascia aggiuntiva dei concorsi precedenti per il ruolo?

[22:06] – Un idoneo PNRR2 in una regione viene prima di un idoneo PNRR1 in un’altra?

[23:11] – Chi è negli elenchi regionali ha precedenza sulle GPS sostegno?

[24:19] – Chi ha incarico e possibile conferma può comunque accedere al ruolo tramite elenchi regionali?

[25:46] – Gli idonei dello straordinario BIS possono inserirsi negli elenchi regionali?

[26:21] – Se ci sono due posti liberi, uno può essere destinato alla mobilità?

[27:26] – Le graduatorie degli elenchi regionali saranno visibili?

[28:43] – Quali possibilità avranno gli specializzati TFA in prima fascia GPS?

[30:27] – Chi ha un contratto a tempo indeterminato nella scuola paritaria può inserirsi negli elenchi regionali?

[31:07]] – Con molti posti PNRR3 disponibili è comunque difficile arrivare agli elenchi regionali?

[32:00] – Chi ha rinunciato al ruolo da PNRR2 può inserirsi negli elenchi regionali?

[32:40] – Chi ha sostenuto lo straordinario BIS può inserirsi negli elenchi regionali e come viene valutato?

[33:47] – Le mini call veloci ci saranno anche quest’anno?

[34:52] – Rinunciando al ruolo si viene esclusi da tutti gli elenchi regionali o solo da una classe di concorso?

[35:23] – Ci sono possibilità di ruolo per ADSS?

[36:03] – Il concorso straordinario BIS sarà considerato negli elenchi regionali?

[36:11] – La continuità può essere compromessa dagli elenchi regionali o da altre procedure?

[37:04] – L’assunzione da GPS sostegno è compatibile con gli elenchi regionali?

[38:04] – Da quale punteggio si parte negli elenchi regionali dopo aver superato il PNRR1?

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