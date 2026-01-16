ConcorsoGilda degli insegnanti Autore: - 16 Gennaio 2026 / 08 : 31
Commenti disabilitati su Elenchi regionali: tutto quello che devi sapere

Elenchi regionali: tutto quello che devi sapere

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti, 15.1.2026.

La scheda dettagliata e riassuntiva a cura della Gilda degli Insegnanti:
requisiti, modalità e tempistica per la presentazione delle domande.

Gilda Venezia

  1. Chi può presentare la domanda?
  2. Come e quando si può presentare la domanda?
  3. Come sono articolati gli elenchi regionali?
  4. Quando vengono utilizzati gli elenchi regionali?
  5. Chi è escluso dalla facoltà di inserirsi negli elenchi regionali?

 

Allegati

 

.

.

.

.

.

.

.

 

Elenchi regionali: tutto quello che devi sapere ultima modifica: 2026-01-16T08:31:44+01:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia