di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 17.9.2022.

Più volte abbiamo prestato attenzione ai programmi elettorali dei vari partiti in tema scuola. Ora, alla luce dell’ennesimo drammatico incidente verificatosi nell’ambito del Pcto (comunemente detto alternanza scuola-lavoro), in cui ha perso la vita Giuliano De Seta, un diciottenne che frequentava l’istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Portogruaro, cercheremo di fare chiarezza sulle posizioni ufficiali delle coalizioni di centro destra e di centro sinistra sul tema.

Pd e Pcto

Il Pd, nella sua scheda scuola, dice sì ai Pcto ma con attenzione alle normative sulla sicurezza.

Nel programma infatti leggiamo quanto segue: Rispetto ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), intendiamo garantirne coerenza e qualità con il curricolo, rafforzarne le opportunità di orientamento e prospettive verso la formazione superiore (universitaria o ITS), garantire che siano svolti in contesti per i quali vi è certezza del rispetto della normativa sulla sicurezza e della capacità di assicurare l’apprendimento situato, ripristinare e potenziare la piattaforma del Ministero dell’Istruzione per un costante monitoraggio e per consentire le segnalazioni di eventuali anomalie.

PROGRAMMA Pd

M5S e scuola dei mestieri

Il M5S non parla di Pcto, ma di orientamento e di scuola dei mestieri. Leggiamo sul programma dettagliato del movimento le seguenti precisazioni:

Orientamento

Occorre accelerare la realizzazione di programmi di orientamento e di sostegno per contrastare la dispersione scolastica, favorendo un migliore collegamento tra ordini di scuola diversi. Sulla formazione professionale (dove la competenza è delle regioni), è fondamentale una reale pianificazione e coordinamento nazionale delle “reti e agenzie formative”, l’integrazione con le politiche attive per il mercato del lavoro.

Scuola dei mestieri

Spingere affinché le aziende dei medesimi settori si mettano in rete e creino le scuole dei mestieri, con l’obiettivo di incentivare i giovani a sviluppare l’expertise artigianale e a mantenere il savoir-faire tradizionale, con l’unico obiettivo di formare le nuove figure tecniche specializzate nella realizzazione dei prodotti dell’artigianato italiano riconosciuti a livello internazionale.

PROGRAMMA M5S

FdI e Pcto

Fratelli d’Italia (in rappresentanza della coalizione di centro destra) in tema di Pcto parla genericamente di riforma dei percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento. In che direzione debba avvenire questa riforma non viene specificato.

PROGRAMMA FdI

Terzo polo e Pcto

Il Terzo polo non parla espressamente di Pcto nella sezione scuola, ma di nuovo modello per la formazione professionale e in taluni casi torna a parlare di alternanza scuola lavoro.

Un nuovo modello per la formazione professionale

Gli studenti degli istituti professionali sono sotto la media europea specie in lettura e in matematica. Gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (percorsi post-diploma, alternativi a quelli universitari) hanno invece delle performance molto elevate: l’80% di essi trova lavoro entro un anno dal termine. Perciò, in linea con il PNRR, proponiamo di:

ridisegnare la formazione professionale secondaria su modello degli ITS garantendo che gli studenti acquisiscano le competenze effettivamente richieste dal mercato del lavoro anche attraverso percorsi duali in apprendistato per anticipare il contatto dei giovani con il mondo del lavoro , promuovendo la didattica laboratoriale ed esaltando la valenza formativa del lavoro e dei contesti aziendali;

, promuovendo la didattica laboratoriale ed esaltando la valenza formativa del lavoro e dei contesti aziendali; distinguere due categorie di docenti: a coloro che provengono dai canali ordinari di reclutamento, si affiancano professionisti/docenti che posseggono competenze tecnico- operative e rappresentano il collegamento concreto con il mondo del lavoro;

rafforzare nel primo biennio le materie di carattere generale e trasversale, con l’obiettivo di garantire la necessaria flessibilità nella formazione degli studenti.

Inoltre nel paragrafo Piccole imprese e artigianato leggiamo: Bisogna promuovere la formazione professionale sul campo attraverso l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale.

PROGRAMMA Terzo polo

.

.

.

.

.

.

.

Elezioni 2022 e Pcto: cosa pensano i partiti? Uno sguardo ai programmi elettorali

ultima modifica: da