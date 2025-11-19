Elezioni 2025 e seggi: la guida per docenti e ATA

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 17.11.2025.

Scuole sede di seggio elettorale: guida completa e aggiornata per docenti e ATA. Tutto quello che docenti e personale ATA devono sapere su chiusure, permessi, incarichi e riposi compensativi durante le consultazioni elettorali.

Quando una scuola viene utilizzata come seggio elettorale, le attività didattiche e organizzative subiscono sospensioni totali o parziali. Per docenti e personale ATA emergono dubbi ricorrenti: chi deve lavorare? Chi resta a casa? Come funzionano i permessi, le ferie, i riposi compensativi e gli incarichi elettorali?

Guida completa per conoscere tutti i diritti e doveri del personale scolastico, aggiornati alle normative vigenti e corredati di esempi pratici per facilitare l’interpretazione delle regole.

Chiusura totale della scuola

Quando l’intero istituto diventa sede di seggio:

Tutti gli studenti restano a casa.

restano a casa. Docenti e personale ATA non sono tenuti a prestare servizio.

e personale non sono tenuti a prestare servizio. Le giornate sono considerate come servizio effettivamente prestato ai fini di ferie, anno di prova, supplenze, maturazione del punteggio e altri istituti contrattuali.

Normativa di riferimento:

Art. 1256 Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”

DPR 3/1957, art. 35: regolamenta il riposo compensativo per attività elettorali.

Esempio pratico: Se una scuola di 1000 alunni viene chiusa per elezioni, tutti i docenti e ATA assegnati all’istituto non devono recarsi al lavoro, non perdono stipendio e le assenze non richiedono giustificazione.

Non è possibile obbligare il personale a fruire di giorni di ferie durante la chiusura.

Chiusura parziale della scuola

Se solo alcuni plessi dell’istituto sono utilizzati come seggi:

Plessi sede di seggio:

docenti e ATA assegnati a quei plessi sono esonerati dal servizio.

Plessi non sede di seggio:

normale attività didattica e servizio ATA continuano regolarmente.

Eventuali trasferimenti temporanei del personale nei plessi non sede di seggio sono possibili solo se previsti dalla contrattazione integrativa d’istituto.

Esempio pratico: Se la sede centrale di un istituto di tre plessi ospita le elezioni, i docenti della sede centrale restano a casa, mentre chi insegna negli altri due plessi lavora regolarmente.

Pulizia e predisposizione dei locali

Competenza del Comune.

Il personale ATA può intervenire solo se:

volontario;

riceve compenso specifico;

è previsto un riposo compensativo equivalente.

Plessi non sede di seggio: ordini di servizio contrari a queste regole sono da contestare.

Permessi retribuiti straordinari (CASI LIMITATISSIMI)

Sono concessi solo a chi ha cambiato da poco residenza e non è ancora iscritto nelle liste elettorali del nuovo Comune.

Normativa di riferimento: Circolare Ragioneria Generale dello Stato IGOP n. 23/1992

1 giorno per raggiungere Comuni distanti 350–700 km 2 giorni

distanze oltre 700 km o spostamenti da/per le Isole

Esempio

Docente trasferito da Palermo a Milano, ancora iscritto nelle liste di Palermo: ha diritto a 2 giorni retribuiti per recarsi al voto.

Permessi ordinari (motivi personali/familiari)

Per tutti i lavoratori che votano nel proprio Comune o nei dintorni.

Si possono usare anche le ferie nei limiti contrattuali.

Agevolazioni per gli spostamenti elettorali

Treni: – 60% tariffa ordinaria per residenti in Italia;

tariffa ordinaria per residenti in Italia; gratuità 2^ classe per residenti estero.

classe per residenti estero. Navi: – 60% classe superiore, 100% classe inferiore.

classe superiore, 100% classe inferiore. Aerei (ITA Airways): – 30% tariffa ordinaria.

tariffa ordinaria. Autostrade: pedaggio gratuito.

Incarichi elettorali del personale scolastico

Il personale scolastico può essere nominato:

Presidente di seggio

Scrutatore

Segretario

Rappresentante di lista

Componente di comitato promotore

Si tratta di servizio elettorale, che garantisce:

piena retribuzione per tutte le giornate coinvolte;

validità dell’assenza ai fini giuridici e contrattuali;

esonero totale dal servizio scolastico, anche se l’attività elettorale inizia oltre l’orario di lavoro.

Diritti:

Retribuzione piena per tutte le giornate di servizio;

piena per tutte le giornate di servizio; Validità dell’assenza per tutti gli effetti giuridici e contrattuali;

dell’assenza per tutti gli effetti giuridici e contrattuali; Esenzione dal servizio scolastico anche se le operazioni elettorali cadono fuori dall’orario di lavoro.

Documentazione richiesta:

Prima dell’incarico:

copia della convocazione/nomina.

Dopo le operazioni:

Scrutatori/segretari: dichiarazione di presenza con orari;

Presidenti: attestazione del vicepresidente;

Rappresentanti di lista: certificato firmato dal presidente di seggio con indicazione giorni e orari delle operazioni.

Riposi compensativi

Esempio: si vota domenica e lunedì (seggi aperti da sabato)

Per il personale con settimana corta (lun-ven)

Operazioni terminate lunedì entro la mezzanotte → riposo martedì e mercoledì

Operazioni terminate martedì (dalle 00.00 di lunedì)→ riposo mercoledì e giovedì.

Personale con settimana lunga (lun-sab)

Operazioni terminate lunedì entro la mezzanotte → riposo martedì.

Operazioni terminate martedì → riposo mercoledì.

Giorni di scrutinio considerati a tutti gli effetti come servizio effettivo.

Part-time verticale o servizio su più scuole

Si recuperano solo i giorni non lavorativi effettivamente impegnati nelle operazioni elettorali. Il recupero deve essere concordato con DSGA (ATA) o dirigente scolastico (docenti).

Permessi per la campagna elettorale

Sono i permessi utilizzabili prima delle elezioni per attività politiche, comizi, riunioni, organizzazione della propaganda, iniziative pubbliche.

Docenti di ruolo

3 giorni retribuiti per motivi personali/familiari (art. 15 CCNL).

Ferie durante i periodi autorizzati (art. 13 CCNL).

6 giorni non retribuiti per motivi personali (art. 19 CCNL).

Aspettativa non retribuita per motivi personali (art. 18 CCNL).

ATA di ruolo

18 ore retribuite per motivi personali (art. 31 CCNL).

Ferie e permessi non retribuiti (art. 19 CCNL).

Aspettativa non retribuita per motivi personali.

Personale a tempo determinato

Supplenti con contratto fino al 30/6 o 31/8 → 6 giorni non retribuiti.

Possibile aspettativa non retribuita, se compatibile con il servizio.

Supplenti brevi → solo permessi non retribuiti, niente aspettativa.

Indicazioni operative

Conservare tutta la documentazione elettorale.

Informare dirigenti/DSGA con anticipo.

Concordare per tempo eventuali recuperi.

Verificare se il proprio plesso è sede di seggio o ne resta escluso.

