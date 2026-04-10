Elezioni Amministrative 2026: scuole chiuse

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 9.4.2026.

Elezioni Amministrative 2026, previste nuove chiusure delle scuole a fine maggio

e per gli eventuali ballottaggi di inizio giugno. La nota del MIM

È ufficiale il calendario per le prossime consultazioni elettorali. Con un decreto del 25 febbraio 2026, il Ministero dell’Interno ha stabilito che le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Qualora si rendesse necessario il turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci, i cittadini torneranno alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

La macchina organizzativa coinvolge anche diverse Regioni a statuto speciale, sebbene con alcune specificità locali.

In Sicilia e in Friuli Venezia Giulia, il primo turno si svolgerà in concomitanza con le regioni ordinarie il 24 e 25 maggio. In Valle d’Aosta, le elezioni nel Comune di Pontboset sono fissate per il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. Diversa la tempistica per la Sardegna, dove il turno di votazione è stato stabilito per i giorni del 7 e 8 giugno 2026.

Orari del voto e scrutinio

Le operazioni di voto seguiranno gli orari stabiliti dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196: i seggi resteranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo la chiusura delle votazioni del lunedì, avranno inizio le operazioni di scrutinio per l’accertamento dei risultati.

L’impatto sulle scuole: la nota del MIM

L’organizzazione delle consultazioni comporterà la sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici sede di seggio. In merito a ciò, la Nota MIM 17984 del 1° aprile 2026 ha trasmesso le disposizioni del Viminale (nota n. 2883 del 27 marzo 2026), disponendo che i locali scolastici siano messi a disposizione delle amministrazioni interessate.

Nello specifico, le scuole dovranno essere consegnate:

Per il primo turno: dal pomeriggio di venerdì 22 maggio sino a martedì 26 maggio 2026 .

. Per l’eventuale ballottaggio: dal pomeriggio di venerdì 5 giugno sino a martedì 9 giugno 2026.

L’elenco completo dei Comuni interessati dal voto è consultabile sul sito internet del Ministero dell’Interno nella sezione dedicata alle elezioni.

Amministrative 2026. Elenco enti al voto nel 1° semestre 2026

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Elezioni Amministrative 2026: scuole chiuse

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