di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 15.1.2021.

Il ministro Azzolina ha pubblicato l’ordinanza ministeriale che regolamenta le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Ricordiamo che per tutte le leggi che riguardano l’istruzione è obbligatorio il parere, anche se non vincolate del CSPI.

Le elezioni si terranno il 13 aprile 2021 dalle ore 8 alle 17 e eleggeranno:

a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:

1 per la scuola dell’infanzia;

4 per la scuola primaria;

4 per la scuola secondaria di primo grado;

3 per la scuola secondaria di secondo grado

b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente

personale in servizio nelle predette istituzioni.

c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e

autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

ORDINANZA MINISTERIALE

.

.

.

.

.

.

.

.

Elezioni del CSPI il 13 aprile

ultima modifica: da