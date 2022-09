Elezioni politiche 2022. Pagella politica conferma che le promesse elettorali sono quasi tutte senza copertura. Pessima campagna elettorale!

Elezioni politiche 2022, il paese dei balocchi delle promesse

Elezioni politiche 2022. Pessime. Per la prima volta si vota in estate. I tempi sono stati compressi. Dopo aver composto le liste elettorali, i partiti hanno presentato i contenuti. Apparenemente questi sposano la propsettiva. Purtroppo un’adeguata riflessione porta alla conclusione che dietro quasi tutte c’é il vuoto. Manca, infatti l’indicazione delle risorse, risultando leggere e quindi poco credibili. Il pacchetto delle promesse elettorali richiama molto il Paese dei Balocchi di Pinocchio. C. Collodi lo descrive così: “Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola, e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica” E’ nota la conclusione. Le promesse si rivelano fallaci, in quanto il risveglio vede i protagonosti trasformati in asini.

Traslando la storia al periodo elettorale, i partiti tentano di portare a conclusione la strategia che vede l’elettore caratterizzato da ingenuità infantile. Il processo di infatilizzazione delle persone ha avuto diverse accelerazioni: la televisione commerciale, il basso grado di istruzione, un certo disinteresse a seguire la politica… Qualche anno fa G. Lipovetsky ha ben sintetizzato l’attuale degrado attuale nel suo lavoro “Piacere e colpire. La società della seduzione“.

Ora credere e incentivare i partiti a presentarsi con questi contenuti significa andare incontro a un brutto risveglio nei mesi prossimi (la condizione di Pinocchio e dei suoi compagni). Il nostro debito pubblico non consente spese allegre che rischierebbero di scaricarsi interamente sui nostri ragazzi.

Pagellapolitica.it conferma la natura delle promesse

Qualche giorno fa Tuttoscuola.it ha analizzato le promesse elettorali sulla scuola. Il giudizio è impietoso sintetizzato nelle espressioni Il libro dei sogni, la fiera delle promesse. In premessa si legge:”la lista delle promesse in vista del voto del 25 settembre richiederebbe risorse ben superiori – tra i 12 e i 15 miliardi di euro all’anno – a quelle previste dal quadro macroeconomico preso a riferimento dagli ultimi governi, e non compatibili con l’attuale incidenza della spesa dell’istruzione sul PIL, in costante calo da anni”.

Il sito pagellapolitica.it, conferma a più ampio raggio la mancanza di indicazione delle risorse per raggiungere i diversi obiettivi. Il titolo non lascia dubbi ” Il 96% delle promesse nei programmi è senza coperture”

L’introduzione all’articolo chiarisce:” Centrodestra, Pd, Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva hanno promesso circa 330 misure: solo in 13 casi hanno detto dove prenderanno le risorse per finanziarle”

Difficile definire lo scenario elettorale. Sicuramente l’orizzonte post 25 settembre non ci fa dormire sonni tranquilli.