di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 22.5.2023.

NoiPA, quando sarà pagata l’emissione speciale del mese di maggio 2023? Supplenti della scuola e VVF attendono con ansia.

Anche questo mese NoiPA ha programmato l’emissione speciale dedicata ai supplenti brevi della scuola e ai volontari Vigili del Fuoco. La data calendarizzata per questa emissione di maggio, come abbiamo anticipato ad inizio mese, era il 18 maggio 2023. Ma con successivo messaggio, NoiPA ha comunicato che l’emissione sarebbe proseguita anche per il giorno 19 maggio. Come mai? Probabilmente alla base c’è il fatto che saranno in pagamento diversi contratti con l’emissione in corso. Qualcuno riceverà anche mensilità arretrate che attende da tempo. Che dire del pagamento? Quando è previsto?

Emissione speciale maggio NoiPA, quando saranno gli accrediti?

La data del pagamento dell’emissione speciale, avviene in genere 10 o 11 giorni dopo. Quindi, quella del 18/19 maggio dovrebbe essere accreditata tra il 26 (venerdì) e il 29 maggio 2023 (lunedì).

Se è vero che i contratti da pagare son tanti, è più probabile la seconda data, ovvero il 29 di maggio. L’emissione speciale è un momento molto atteso dai supplenti brevi e saltuari, perché possono sapere quali contratti verranno loro pagati. La cadenza è mensile, ma sappiamo che il pagamento delle mensilità è spesso in ritardo per cause non imputabili a NoiPA, motivo per cui questa categoria si trova spesso in difficoltà.

