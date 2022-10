di Enrico Galiano, Il Libraio, 23.10.2022.

Lo vogliamo capire che la scuola non è un posto dove si vanno a selezionare i migliori, che pensarla così è il modo più antidemocratico che esista?”. Su ilLibraio.it la riflessione di Enrico Galiano, insegnante e scrittore, critico sulla scelta del nuovo Governo di scegliere il nuovo nome “Ministero dell’Istruzione e del Merito”: “La scuola non è il posto dove si premiano i migliori: è quello dove si va a tirare fuori il meglio da ciascuno studente e studentessa…”

Ahia. Non era esattamente quello che mi aspettavo. Ma non facciamo i sospettosi e i disfattisti: ogni cambiamento fa paura e crea disagio . Proviamo a vedere per bene cosa vuol dire, quella parolina lì.

Poi approfondisco: in realtà meiromai nasce come mutamento fonetico di un’altra parola che in greco sta per mortale. Mortale nel senso di “colui che viene assegnata la sua parte”, appunto. In questo senso è una sorta di trasposizione lessicale del concetto de ‘a Livella di Totò.