di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 6.6.2022.

L’anno scolastico volge al termine e molti docenti si chiedono entro quando va consumato il bonus della Carta docente. I crediti si cumulano biennalmente, quindi entro il 31 agosto 2022 devono essere consumate le 500€ dello scorso anno scolastico il 2020/21. Ci accorgiamo di averle consumante se abbiamo un credito rimanente pari o inferiore a 500€ (perchè sarebbè il residuo del corrente anno scolastico). Ovviamente il bonus dell’a.s. 2021/22, qualora non speso, si cumula con quello dell’a.s. 2022/23.

Ricordiamo che la carta docente è un bonus di 500€ per anno scolastico previsto per i docenti di ruolo. Lo si può consumare creando dei voucher collegandosi con spid a www.cartadeldocente.istruzione.it e permette di acquistare fra l’altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, oltre che personal computer e supporti per la didattica.

Entro quando si consuma il credito della carta docente?

ultima modifica: da