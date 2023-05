di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 8.5.2023.

La pandemia da Covid-19, per fortuna, è oramai stata messa in cantina. Quindi, come l’anno scorso l’esame di maturità si svolgerà in maniera ordinaria, infatti, per l’A.S. 2022/23 si assegneranno i crediti scolastici ai candidati interni.

Requisiti di ammissione all’esame

Ai sensi del D.lgs. 62/2017, i candidati interni, frequentanti il quinto anno, per essere ammessi all’esame dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando alle eventuali deroghe previste dalla norma e stabilite dal Collegio dei Docenti; partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione; svolgimento dell’attività di PCTO, per quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

Svolgimento dell’esame

L’esame di maturità sarà composto da due prove scritte a livello nazionale e un colloquio individuale.

La prova scritta di italiana si svolgerà il 21 giugno dalle 8:30, con durata massima di 6 ore.

La seconda prova scritta si svolgerà il 22 giugno, questa potrà avere diverse modalità a seconda della disciplina caratterizzante il corso di studi (grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale o coreutica). Avrà una durata variabile a seconda della tipologia e, comunque, in riferimento agli allegati al D.M. 769/2018.

Infine, il colloquio individuale sarà svolto nelle date successive al 22 di giugno e avrà una durata di 20-40 minuti. Il colloquio inizierà con un’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema o un progetto) predisposti dalla commissione, con l’approfondimento di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, dopodiché si passerà all’esposizione dell’esperienza PCTO del candidato ed alla dimostrazione delle conoscenze e competenze nell’ambito dell’educazione civica.

Il voto finale

Il voto finale sarà espresso in centesimi e calcolato dalla somma del credito scolastico (massimo 40 punti), del voto della prima prova (massimo 20 punti), del voto della seconda prova (massimo 20 punti) e del voto del colloquio finale (massimo 20 punti).

Il credito scolastico

Il credito scolastico viene attribuito ai candidati dal Consiglio di Classe in base al D.lgs. 62/2017 e all’O.M. 45/2003, durante lo scrutinio finale. Il punteggio massimo ottenibile è 40 punti, così ripartiti:

Massimo 12 punti per il terzo anno;

Massimo 13 punti per il quarto anno;

Massimo 15 punti per il quinto anno.

Si fa riferimento alla seguente tabella pubblicata all’interno del D.lgs. 62/2017:

Media dei voti Fasce di credito

III anno Fasce di credito

IV anno Fasce di credito

V anno M<6 – – 7-8 M=6 7-8 8-9 9-10 6<M≤7 8-9 9-10 10-11 7<M≤8 9-10 10-11 11-12 8<M≤9 10-11 11-12 13-14 9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Il Consiglio di Classe dovrà, quindi, attenersi a questa tabella attribuendo il punteggio in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale per ciascun anno scolastico. L’attribuzione del punteggio minimo o massimo previsto per ciascuna fascia dipende da ulteriori criteri deliberati, come interesse e partecipazione oppure in base alla media dei voti, dando il punteggio maggiore nel caso questa sia uguale o superiore alla frazione decimale di 0,50 e il punteggio minore nel caso questa sia inferiore a 0,50.

