Esame di maturità al via dal 17 giugno: 60 crediti di partenza, l’orale varrà 40

InfoDocenti.it, 29.4.2020

– Il ministro Lucia Azzolina è intervenuto a skuola.net è ha dato delle indicazioni sull’esame di maturità. I crediti curricolari varranno 60 punti e l’orale varrà 40 punti. L’orale sarà più lungo e si partirà da un argomento sulle materie d’indirizzo, che gli studenti concorderanno con gli insegnanti. Il ministro ha inoltre sottolineato che l’esame si terrà. “Sarete i ragazzi della maturità 2020, un anno che sarà ricordato su tutti i libri di storia. Abbiamo tenuto conto delle proposte degli studenti, e l’esame ci sarà, in totale sicurezza, anche perché il titolo di studio ha valore legale”.

“Penso che l’esame di Stato sia un momento importante per la vita di una persona, segna il passaggio a una realtà successiva rispetto a quello che è stato prima, un passaggio alla vita adulta. la scelta di tenere le scuole chiuse è servita a proteggere gli studenti. Dico loro di stare tranquilli in merito all’esame di Stato, che sarà un momento bello della loro vita. Non potevamo cancellare un momento simile, anche perché questo è un periodo storico. Abbiamo preso in considerazione le proposte degli studenti, tante sono state proposte mature. I ragazzi hanno visto la loro vita stravolta, l’esame di Stato sarà un momento molto importante per loro”. Queste le parole del ministro Lucia Azzolina.

Si partirà dal 17 giugno.

