Esame di Maturità. Dopo il regno unito è utile dare un’occhiata ad altri due Paesi europei: Francia e Germania. Molto impegnativo

Esame di Maturità. In Italia è chiamato esame di Stato. La scelta risale al 1997, quando all’Istruzione sedeva Luigi Berlinguer. Qui però non vogliamo ragionare su quale definizione sia la migliore per definire la prova conclusiva del percorso scolastico. Rischieremmo di impelagarci in un nominalismo inconcludente.

La nostra attenzione, invece intende concludere il discorso avviato qualche giorno fa (sistema inglese).

Ci viene in aiuto un interessante articolo di TPI (25 luglio) dal titolo “La scuola deve ri-fare la Maturità” (numero acquistabile online con apposita app). Ovviamente il contributo propone una panoramica ad ampio raggio, presentando i casi, i motivi dei dissenzienti e le reazioni dei Presidi.

L’articolo presenta sinteticamente la situazione in tre Paesi europei (Francia e Germania e Regno Unito) in Cina e negli Stati Uniti. Limitiamo la riflessione alla Francia e alla Germania. Nel primo l’esame conclusivo è chiamato Baccalauerat e si svolge in due anni ed è molto selettivo. Il tasso di bocciatura è al 20%. Occorre dire che il suo superamento non garantisce l’iscrizione alle migliori Università. Discorso diverso in Germania. Qui l’esame è chiamato Abitur. Per accedere alle migliori Università occorre ottenere una valutazione molto alta.

Ne consegua la conferma che anche questi due sistemi europei sono caratterizzati da competitività e stress.

