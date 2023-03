Riferimenti normativi per la trasferta dei commissari esterni dell’esame di maturità

Come abbiamo indicato in un precedente articolo, il Decreto interministeriale del 24 maggio 2007, a cui è seguita la nota n. 7054 del 2 luglio 2007, definisce i compensi spettanti ai commissari interni ed esterni per l’esame di maturità. Gli stessi riferimenti normativi definiscono l’ammontare della quota di trasferta. In particolare, nella suddetta nota, possiamo leggere: “La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni si determina in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d’esame.

A tal fine, per il personale nominato dal Ministero, devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. Non si devono prendere in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all’amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell’interessato. In ogni caso, fra la sede di servizio e la sede di residenza, si prende in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d’esame”.

Quote di trasferta

A definire la quota di trasferta spettante ai commissari esterni dell’esame di maturità è la Tabella 1, Quadro B del succitato Decreto Interministeriale. Nello specifico, i compensi lordi assegnati sono i seguenti:

171,00 euro per il personale nominato, nel comune di servizio o residenza o fuori degli stessi, in sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci;

568, 00 euro per il personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci;

908,00 euro per il personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci;

2.270,00 euro per il personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d'esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci.

