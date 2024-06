Esame di maturità, una riflessione

Di sicuro, l’isolamento dovuto al COVID ha segnato queste generazioni, esasperando il già diffusissimo utilizzo dello smartphone e quindi contribuendo alla riduzione della capacità di concentrazione ed attenzione, come dimostrato da molti studi effettuati.

La prima che ci viene in mente, la più facile, è “i ragazzi non studiano”. Può darsi che sia vero, anzi certamente sarà così.

Abbiamo ormai constatato che, nel liceo scientifico, il compito di matematica ha creato molti problemi. Quali le cause? Proviamo a fare un elenco.

Nella scuola cosa è successo in questi ultimi dieci o quindici anni? O forse sono venticinque anni?

Quest’analisi, però, non può limitarsi agli studenti. Non sarebbe onesto.

Lo studente diventa utente, l’istruzione diventa servizio. Aperta ormai la porta, arriva la valanga di corpi estranei, qui elencati in ordine sparso:

Perché ciò che emerge oggi è il risultato di un lungo lavoro ai fianchi, iniziato con la legge sull’autonomia scolastica del 1997 e l’introduzione del linguaggio aziendalistico in quella che, secondo la nostra Costituzione, è un’Istituzione culturale.

La ASL, alternanza scuola lavoro, poi abolita (sic!) e diventata PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

La didattica per competenze che punta al risultato e non al percorso, addestra ma non educa al pensiero critico.

Le soft skills (comunicazione efficace, problem solving, lavoro di squadra, leadership, flessibilità, adeguata gestione del tempo e dello stress), capacità ad ampio spettro sempre più richieste dalle aziende.

Il PDM, piano di miglioramento.

Il RAV, rapporto di autovalutazione.

Il POF poi diventato PTOF, piano triennale dell’offerta formativa.

I crediti formativi, che da un lato accentuano le ineguaglianze tra chi può e chi non può (vela, basket, certificazioni linguistiche sono per chi ha possibilità economiche) e dall’altro mercificano il sapere, dando un valore quantificabile alla conoscenza (frequento quel corso non perché mi arricchisce culturalmente ma perché mi dà i crediti).

La tecnologia vista come la panacea (basti guardare la finalità dei fondi PNRR).

le progressive e sempre meno velate interferenze del mondo economico ed aziendale, che preme per trasformare l’istruzione in addestramento. A questo proposito, il preside Giannelli, in un’intervista a Timeline su Sky Tg24, dichiara espressamente che l’esame di maturità non ha valore pratico, riferendosi al mondo del lavoro. Valore pratico. Valore spendibile. Valore economico.

Ma l’educare (ex-ducere) e l’insegnare (in-signare) non devono avere valore pratico, spendibile, economico. Educare ed insegnare sono il fondamento della scuola, Istituzione della nostra Repubblica. I ragazzi frequentano la scuola perché i loro insegnanti possano imprimere loro un segno, la conoscenza che apre la mente, e al contempo possano aiutarli e stimolarli ad esprimere ciascuno il proprio potenziale, sviluppando il pensiero critico, la capacità di leggere la realtà e di affrontare nuove sfide costruendo sulle conoscenze acquisite, perché non si può imparare se non si impara ad imparare.