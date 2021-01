di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 20.1.2021.

Mancano ancora alcuni mesi, ma c’è grande incertezza sugli Esami di Maturità 2021. Come si svolgeranno? Quali prove verranno affrontate? E tante altre domande di un’annata scolastica ancora pesantemente colpita dalla pandemia, con molta Dad e poca presenza.

La ministra dell’istruzione ha dichiarato di essere al lavoro in vista dell’appuntamento che coinvolgerà centinaia di migliaia di studenti. In questo senso Lucia Azzolina ha chiesto la collaborazione di ragazze e ragazzi coinvolti con proposte valide per affrontare gli Esami di Stato (già lo scorso anno furono fatte), con la certezza che a breve arriverà una decisione.

Da escludere che ci sia una ammissione generalizzata come sette mesi fa (la pandemia aveva colpito da marzo in poi con la chiusura delle scuole). Tra le ipotesi concrete quella di una sola prova scritta, invece di due, e una prova orale. Altra possibilità sul tavolo, quella di una sola prova orale in presenza con una commissione di docenti interni, come avvenuto lo scorso anno.

