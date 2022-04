di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 29.4.2022.

Come abbiamo anticipato, nulla cambia per la scuola sul fronte delle procedure anti Covid dopo l’1 maggio, dato che il DL 24 del 24 marzo, cosiddetto decreto Covid, aveva già definito le regole per il mondo scolastico e gli ultimi emendamenti approvati dal Governo non incidono su quelle sezioni del decreto.

Dunque, in tema di mascherine, ribadiamo che l’obbligo per le mascherine chirurgiche rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che, ricordiamo, si chiude il 31 agosto 2022. Chi dovrà svolgere gli esami di Stato, dovrà farlo quindi con la mascherina, sia per quanto riguarda la prova scritta che per l’orale; tanto per gli esami di maturità che per quelli di fine primo ciclo, gli esami di terza media, insomma.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Su questo argomento è intervenuto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Per ora riteniamo che i luoghi di trasporto siano luoghi in cui mantenere ancora la mascherina” mentre “sulla scuola non ci sono novità rispetto al precedente decreto, l’obbligo è stato mantenuto fino alla fine dell’anno scolastico”. L’obiettivo di questo iter, ha concluso, “non è avere contagi zero” ma “è una convivenza col virus che non provochi più pressione sugli ospedali, per fare in modo che tornino a svolgere la loro normale funzione”.

Esami di Stato 2022 con le mascherine, sia per la prova scritta che per il colloquio

