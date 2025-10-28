di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.10.2025.
Le votazioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Espero si svolgono on-line il 27, 28 e 29 ottobre 2025.
Dal 27 ottobre e fino al 29 ottobre si svolgono le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Espero; le votazioni si svolgono attraverso la modalità di voto elettronico (“On line”).
L’Assemblea dei Delegati è l’organo di rappresentanza degli iscritti al Fondo. Conta 60 membri, metà eletti dai lavoratori aderenti e metà designati dalle amministrazioni.
I Delegati restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea dei Delegati sono attribuiti rilevanti compiti, tra i quali:
- l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- l’approvazione del Bilancio del Fondo;
- la modifica dello Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre l’Assemblea delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal CdA.
Il voto servirà a individuare i rappresentanti dei lavoratori aderenti che, a loro volta, eleggeranno gli Organi di direzione e controllo del Fondo.
Chi può votare
Il personale scolastico che, alla data del 27 settembre 2025, risulta iscritto al “libro soci” di Fondo Espero può esercitare il diritto all’elettorato attivo (elettori).
Come votare
Bisogna accedere all’AREA RISERVATA del sito www.fondoespero.it con SPID o CIE.
Effettuato l’accesso. è necessario cliccare sul pulsante “Votazioni assemblea delegati 2025–2027”.
Si entra quindi nel sistema di voto che mostrerà una finestra con i riferimenti anagrafici e cliccando su “Per votare clicca qui” il sistema proporrà l’elenco delle liste presentate.