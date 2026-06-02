Eurispes, troppa violenza a scuola

Violenza nelle scuole: i dati Eurispes preoccupano. Un allarme da non sottovalutare.

La violenza nelle scuole italiane continua a destare preoccupazione, alimentando un dibattito che coinvolge istituzioni, famiglie e società civile. Gli episodi di aggressioni fisiche e verbali ai danni degli insegnanti, come quelli recentemente avvenuti a Parma, pongono interrogativi urgenti sulla gestione delle dinamiche scolastiche e sul rispetto dell’autorità educativa.

Secondo Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, il fenomeno trova radici profonde nella sfiducia che molti genitori nutrono verso il sistema scolastico. “I ragazzi respirano questo atteggiamento – spiega – e lo traducono in comportamenti aggressivi. A ciò si aggiunge la violenza che permea il contesto sociale e virtuale in cui vivono”.

La mancata denuncia degli episodi da parte dei docenti e le reazioni istituzionali spesso minimizzanti non fanno che aggravare la situazione. Serve un cambio di passo. È necessario riaffermare l’autorità della scuola come agenzia educativa e applicare con rigore le norme esistenti, senza escludere sanzioni severe per i casi più gravi.

La scuola deve tornare a essere un luogo di rispetto e formazione, ma ciò richiede un impegno collettivo: famiglie, docenti e istituzioni devono lavorare insieme per invertire una tendenza che rischia di minare le basi del sistema educativo.