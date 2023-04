dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 15 aprile 2023.

Un convegno organizzato dalla Gilda di Venezia.

Venerdì 21 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 la Gilda degli insegnanti della Provincia di Venezia insieme con l’Associazione Docenti Art.33 organizza un convegno- incontro di formazione sui temi relativi alla situazione attuale e possibile circa lo stato della scuola del primo grado.

Il convegno intende partire dalle analisi e suggestioni di Giancarlo Cerini che tanto si è speso per tentare di spingere i governi degli ultimi anni ad affrontare con meno superficialità i problemi concernenti lo 0-6, il rapporto tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Il prof. Cerini è venuto a mancare due anni or sono, ma la sua figura appare ancora attualissima e punto di riferimento per ogni possibile (o impossibile) riforma.

Sarà anche l’occasione per monitorare le progettualità legate al PNRR con particolare riferimento a nidi, scuola dell’infanzia e rapporto con la scuola primaria.

Il convegno è considerato come attività di formazione e consente di godere del permesso per la formazione previsto dal CCNL vigente.

In allegato la brochure informativa per le iscrizioni. Sono disponibili ancora pochi posti per la partecipazione.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia





Facciamo il punto sulla scuola di Primo grado partendo dallo 0-6 e dal PNRR

