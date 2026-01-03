Fascicolo digitale, le FAQ del MIM

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.1.2026.

Fascicolo digitale del personale scolastico, alcune FAQ

del Ministero dell’Istruzione e del Merito: le sezioni Ruolo, Titolarità e Servizi.

La promessa fatta dal Ministro Valditara è quello di rendere, entro il prossimo marzo 2026, più efficace possibile la nuova piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico. Questo fascicolo digitale, a quanto pare, agevolerà anche le procedure delle istanze di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027.

Cos’è il fascicolo digitale

Il Fascicolo digitale del Personale scolastico è un servizio offerto dal Ministero dell’istruzione e del merito dedicato a tutto il Personale scolastico (in servizio o cessato): Docenti, Personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), Personale educativo (PED) e Insegnanti di religione cattolica (IRC). È un portale online che permette di accedere in maniera immediata alle informazioni relative alla propria carriera lavorativa in ambito scolastico, con particolare riferimento ai ruoli, le titolarità, i servizi e i titoli conseguiti.

Informazioni sul “Ruolo”

Nella sezione Ruolo del fascicolo digitale del personale scolastico puoi consultare i dettagli del tuo ruolo attuale e, se presente, lo storico dei ruoli assunti. In particolare, puoi visualizzare i dati relativi all’immissione in ruolo, l’operazione giuridica, la data di inizio del ruolo e ulteriori dettagli, quali la classe di concorso o l’area professionale di riferimento.

Se non visualizzi nessun dato nella sezione Ruolo oppure visualizzi il messaggio “Nessuna informazione presente per contratto di ruolo”, probabilmente non risulta associato al tuo profilo alcun contratto di ruolo.

Informazioni sulla “Titolarità”

Nella sezione Titolarità puoi consultare i dettagli delle titolarità che hai acquisito nel corso della carriera, dalla più alla meno recente. In particolare, puoi visualizzare i dati relativi all’operazione giuridica, la sede di titolarità, le date di inizio e fine e ulteriori dettagli, quali il profilo professionale o l’ordine scuola di riferimento.

Se nella sezione Titolarità non visualizzi alcun dato oppure visualizzi il messaggio “Nessuna informazione presente per titolarità”, probabilmente non risulta associata al tuo profilo alcuna titolarità.

Sezione “Servizi”

Nella sezione Servizi puoi consultare i dettagli dei servizi scolastici che hai prestato nel corso della tua carriera, dal più al meno recente. In particolare, puoi visualizzare i dati relativi all’operazione giuridica, la tipologia di servizio, la sede di servizio, le date di inizio e fine e ulteriori dettagli, quali il tipo di posto o l’area professionale di riferimento. Nota bene: al momento sono presenti i soli servizi attualmente registrati nei sistemi informativi ministeriali (SIDI). Successivamente, si prevede l’integrazione con ulteriori fonti dati ufficiali.

Se per esempio hai prestato un servizio scolastico nel 1993, questo non risulta ancora registrato a sistema in quanto nel portale sono visibili i soli servizi già registrati nei sistemi informativi ministeriali (SIDI).

Sezione “Titoli”

Nella sezione Titoli puoi consultare i dettagli dei tuoi titoli di studio, abilitazione o specializzazione, conseguiti in Italia o all’estero. In particolare, puoi visualizzare i dati relativi al luogo di conseguimento, il voto finale (se presente) e la data di conseguimento. Nota bene: in questa prima fase, in via sperimentale, sono disponibili i titoli dichiarati dal personale docente nell’ambito delle procedure concorsuali svolte a partire dal 2020. Entro marzo 2026, la sezione sarà integrata, per tutto il Personale scolastico, con i titoli già dichiarati all’Amministrazione.

Fonti e integrazioni del fascicolo digitale

I dati presenti all’interno del portale provengono dalle banche dati dei sistemi informativi ministeriali (SIDI e Piattaforma concorsi e procedure selettive). Prossimamente, si prevede l’integrazione con ulteriori fonti dati ufficiali, al fine di arricchire i servizi offerti all’interno del Fascicolo digitale.

Il Fascicolo digitale del Personale scolastico è attualmente disponibile in fase di avvio sperimentale. In questa fase, il servizio consente la sola consultazione delle informazioni disponibili nei sistemi informativi ministeriali (SIDI). Le funzionalità dedicate alla segnalazione e all’integrazione delle informazioni saranno introdotte progressivamente nelle prossime fasi di evoluzione del servizio.

Operazione giuridica

L’operazione giuridica rappresenta l’evento amministrativo che incide sulla tua posizione giuridica e che viene registrato nello stato matricolare. Attraverso le operazioni giuridiche vengono tracciati i principali passaggi della carriera scolastica, ad esempio l’immissione in ruolo, l’assegnazione di un incarico, un trasferimento, etc. Nel Fascicolo digitale, l’operazione giuridica consente di identificare il tipo di evento, le relative decorrenze e il contesto amministrativo in cui si è verificato. Le informazioni sono visualizzabili nelle sezioni Ruolo, Titolarità e Servizi, in base alla tipologia di evento registrato. Le informazioni visualizzate nel Fascicolo digitale provengono dai sistemi informativi ministeriali (SIDI) e fanno riferimento ai dati registrati nello stato matricolare del dipendente.

Fascicolo digitale, le FAQ del MIM

