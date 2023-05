InfoDocenti.it, 8.5.2023.

Lo stabilisce l’articolo 36 della Costituzione: le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile per qualsiasi lavoratore italiano – e lo ribadisce l’articolo 2209 del Codice civile.

Quanti giorni spettano?

L’articolo 13 del CCNL 2006-2009 regola le ferie del personale docente, e stabilisce che il personale di ruolo ha diritto a 32 giorni di ferie se ha più di tre anni di servizio – e trenta negli altri casi. A questi dovrebbero aggiungersi i giorni di festività soppresse – quattro. Ovviamente gli insegnanti al 31 agosto si uniformano ai docenti con meno di tre anni di servizio.

Come si fruiscono?

La fruizione dei giorni di ferie deve avvenire nei giorni feriali da lunedì a sabato, indipendentemente se si lavora in scuole aventi la settimana corta o normale. Se sono in part time non devo indicare come ferie i giorni della settimana in cui durante l’anno non andavo a scuola.

E per i docenti con contratto part time?

Si devono distinguere due tipologie di part time:

in quello orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;

in quello verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Se ho un parti time verticale – ovvero vado a scuola solo alcuni giorni alla settimana -, un docente ha un contratto part time verticale su 3 giorni settimanali dovrà conteggiare il numero di ferie come di seguito riportato:

3 : 6 = x : 32

x = 16 giorni di ferie

Quali sono le assenze che riducono i giorni di ferie?

Le ferie si riducono per:

le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;

il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

Ferie estive scuola 2023, quanti giorni spettano?

