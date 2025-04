Ferie supplenti: bisogna fare attenzione

Indice

Perché queste circolari?

Cosa cambia oggi?

Cosa si consiglia?

Perché queste circolari?

Queste circolari non sono una prassi storica, ma una risposta recente a una serie di sentenze favorevoli ai lavoratori precari. In passato, molte istituzioni scolastiche hanno collocato d’ufficio in ferie i supplenti brevi o annuali nei periodi di sospensione delle lezioni senza avvisarli preventivamente. A posteriori, i contratti venivano modificati inserendo, retroattivamente, giorni di ferie non effettivamente fruiti.

Tale prassi è stata stigmatizzata dalla giurisprudenza, che ha sancito due principi fondamentali:

Le ferie non possono essere imposte retroattivamente. Il dipendente deve essere preventivamente informato e deve poterne disporre in modo consapevole.

Molti ricorsi sono stati accolti, e le scuole condannate a pagare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Cosa cambia oggi?

Per neutralizzare nuovi ricorsi, alcune scuole stanno prevenendo il problema chiedendo ora ai supplenti di fare esplicita richiesta di ferie durante le pause didattiche.

Ma attenzione: chiedere le ferie ora equivale a rinunciare, a priori, a qualsiasi futura richiesta di pagamento per ferie non godute.

Cosa si consiglia?

Non presentare domanda di ferie , a meno che non se ne abbia effettiva necessità personale.

.

, a meno che non se ne abbia effettiva necessità personale. Se la scuola richiede una firma, firmare solo per presa visione , mai per adesione implicita alla richiesta.

.

, mai per adesione implicita alla richiesta. Le vacanze di Natale appena trascorse non possono essere considerate ferie se la scuola non ha fatto alcuna comunicazione prima del periodo.





se la scuola non ha fatto alcuna comunicazione prima del periodo. . Potrebbero invece essere considerate ferie le vacanze di Pasqua, il 28 aprile e i giorni di ponte se la scuola ha già emanato la circolare preventiva.

.

.

.

.

.

.