I supplenti possono prendere ferie anche durante l’anno scolastico,

ma devono trovarsi un sostituto. Meglio chiedere permessi.

Ferie: per gli insegnanti durante l’estate

Per gli insegnanti di ogni ordine e grado a tempo indeterminato si deve fare riferimento agli art.13 c.9, art.15 c.2 CCNL 2006-09 e alla legge 228/2012: la richiesta delle ferie è strettamente legata al calendario scolastico. La regola generale prevede che il riposo possa essere goduto esclusivamente nei momenti di interruzione delle lezioni e delle attività didattiche.

Durante lo svolgimento delle lezioni, sia i docenti di ruolo che i supplenti possono richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie (da scalare dal totale annuale). Questa concessione è però vincolata alla possibilità di essere sostituiti da colleghi già in servizio nella stessa scuola, senza che ciò comporti alcuna spesa economica aggiuntiva per l’istituto (come il pagamento di ore eccedenti).

In alternativa a questo meccanismo, i soli docenti di ruolo possono convertire questi 6 giorni in permessi per documentati motivi personali o familiari (anche autocertificati), andandoli a sommare ai 3 giorni di permesso retribuito previsti dal contratto.

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Ferie supplenti, quasi impossibile durante l’anno

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