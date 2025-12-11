Filiera 4+2, proroga al 22 dicembre 2025

La Tecnica della scuola, 10.12.2025.

Filiera 4+2, prorogata al 22 dicembre 2025 la candidatura delle scuole per l’attivazione dei percorsi a.s. 2026/27.

Con una nota delle ultime ore, il ministero dell’Istruzione e del Merito comunica la proroga della presentazione delle candidature, per quanto riguarda la Filiera formativa tecnologico professionale, al 22 dicembre 2025. Ecco cosa si legge nella nota:

“Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali concernenti le modalità di presentazione dei progetti per l’attivazione dei percorsi 4+2 e le procedure di verifica e valutazione degli stessi, si comunica che:

La scadenza per la presentazione dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche è prorogata al 22 dicembre p.v.

Gli uffici scolastici regionali comunicheranno a questa direzione generale e pubblicheranno sul sito istituzionale l’elenco dei progetti autorizzati entro e non oltre il 9 gennaio 2026.

Si invitano gli UU.SS.RR. in indirizzo a dare ampia diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche dei rispettivi territori”.

